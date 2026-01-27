Αθλητικά

Οι παίκτες του ΠΑΟΚ άφησαν λουλούδια στην Τούμπα για τα θύματα του δυστυχήματος στη Ρουμανία

Σύσσωμο το σωματείο του ΠΑΟΚ σε αυτή τη μαύρη μέρα για το σύλλογο
Ο Λουτσέσκου αφήνει λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων
Ο Λουτσέσκου αφήνει λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων/ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ο Αντελίνο Βιεϊρίνια και οι παίκτες του ΠΑΟΚ με λουλούδια στα χέρια έφτασαν στην Τούμπα για να τιμήσουν τους αδικοχαμένους οπαδούς του Δικεφάλου.

Στο σοκαριστικό αυτοκινητιστικό δυστύχημα που έγινε στη Ρουμανία επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους, με αποτέλεσμα όλη η πόλη να βυθιστεί στη θλίψη.

Το κλίμα στην ομάδα του ΠΑΟΚ, όπως είναι, λογικό είναι βαρύ και σίγουρα δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο από κανέναν στο σύλλογο. Οι παίκτες με ένα λουλούδι στο χέρι και βαθιά συγκίνηση έφτασαν στο σημείο που έχουν τοποθετηθεί τα καντηλάκια των φίλων του Δικεφάλου.

zivkovic

paok paiktes

Παίκτες και μέλη του ΠΑΟΚ με λουλούδια στα χέρια για τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία
Παίκτες και μέλη του ΠΑΟΚ με λουλούδια στα χέρια για τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία/ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

 

«ΠΑΟΚ σ’ αγαπώ και όταν θα πεθάνω, θέλω τον Δικέφαλο στον τάφο μου επάνω» και ένα «αδέρφια ζείτε», τα συνθήματα που τραγουδούσαν οι φίλοι της ομάδας έξω από το γήπεδο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
154
115
66
57
55
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo