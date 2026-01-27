Οι παίκτες του ΠΑΟΚ άφησαν λουλούδια στην Τούμπα για τα θύματα του δυστυχήματος στη Ρουμανία

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ο Αντελίνο Βιεϊρίνια και οι παίκτες του ΠΑΟΚ με λουλούδια στα χέρια έφτασαν στην Τούμπα για να τιμήσουν τους αδικοχαμένους οπαδούς του Δικεφάλου.

Στο σοκαριστικό αυτοκινητιστικό δυστύχημα που έγινε στη Ρουμανία επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους, με αποτέλεσμα όλη η πόλη να βυθιστεί στη θλίψη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το κλίμα στην ομάδα του ΠΑΟΚ, όπως είναι, λογικό είναι βαρύ και σίγουρα δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο από κανέναν στο σύλλογο. Οι παίκτες με ένα λουλούδι στο χέρι και βαθιά συγκίνηση έφτασαν στο σημείο που έχουν τοποθετηθεί τα καντηλάκια των φίλων του Δικεφάλου.

«ΠΑΟΚ σ’ αγαπώ και όταν θα πεθάνω, θέλω τον Δικέφαλο στον τάφο μου επάνω» και ένα «αδέρφια ζείτε», τα συνθήματα που τραγουδούσαν οι φίλοι της ομάδας έξω από το γήπεδο.