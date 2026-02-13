Οι παίκτριες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πανηγύρισαν την έκτη σερί νίκη τους τρολάροντας τον ακούρευτο οπαδό της ομάδας

Η γυναικεία ομάδα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κέρδισε 3-0 αυτήν της Ατλέτικο Μαδρίτης στο Champions League και οι παίκτριες των «κόκκινων διαβόλων» πανηγύρισαν ένα από τα γκολ κοροϊδεύοντας τον Φρανκ Ίλετ.

Ο Φρανκ Ίλετ είναι ο οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που έχει βάλει στοίχημα ότι θα κουρευτεί, μόλις η ανδρική ομάδα κάνει πέντε διαδοχικές νίκες. Αυτό δεν έχει συμβεί τις τελευταίες 500 μέρες και το μαλλί του από «στρατιωτικό» έχει καταλήξει σε αφάνα.

Αυτό το εκμεταλλεύονται πολύ μιας και έχει γίνει viral στα social media και οι παίκτριες της γυναικείας ομάδας (Τέρλαντ και Λε Τισιέ) τον τρόλαραν, δείχνοντας τις κοτσίδες και έκαναν την χαρακτηριστική κίνηση ότι θα τις κόψουν με ψαλίδι.

Ο Ίλετ δεν απάντησε στο τρολάρισμα, παρά το γεγονός ότι εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία για να ανέβει στα social media. Πολλοί τον κατηγορούν ότι εκμεταλλεύεται τη δημοφιλία του για οικονομικό όφελος.

Αυτός σκοπεύει να δωρίσει τα μαλλία του, όταν κουρευτεί στο «Little Princess Trust, έναν οργανισμό που φτιάχνει περούκες για παιδιά που έχουν χάσει τα δικά τους λόγω ασθενειών.