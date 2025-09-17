Οι Ρογκαβόπουλος και Γκραντ του Παναθηναϊκού τύλιξαν σουβλάκια σε ψητοπωλείο στη Μελβούρνη

Ο Παναθηναϊκός εδώ και λίγα 24ωρα βρίσκεται στη Μελβούρνη, για τη συμμετοχή του στο τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος”. Οι δράσεις των “πρασίνων” στην Αυστραλία είναι μέσα στο καθημερινό πρόγραμμα των παικτών.

Στο περιθώριο της παρουσίας του Παναθηναϊκού στη Μελβούρνη, οι Νίκος Ρογκαβόπουλος και Τζέριαν Γκραντ βρέθηκαν σε ένα ψητοπωλείο της πόλης. Το “τριφύλλι” είχε δεχθεί ειδική πρόσκληση από το ελληνικό ψητοπωλείο “Stalactites”, με τους δυο παίκτες να δίνουν το “παρών”.

Τους Νίκο Ρογκαβόπουλο και Τζέριαν Γκραντ υποδέχθηκε η υπεύθυνη του καταστήματος Νικόλ Κωνσταντακοπούλου, σ΄ ένα περιβάλλον άκρως οικείο και… μπασκετικά Παναθηναϊκό.

Μάλιστα, οι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού έκαναν ένα “stet up” στην επίσκεψή τους. Πέρασαν πίσω από τον πάγκο και έφτιαξαν εκείνοι σουβλάκια!

Ρογκαβόπουλος και Γκραντ το διασκέδασαν και με το παραπάνω, ενώ στο τέλος ευχαρίστησαν τους υπεύθυνους για την φιλοξενία.

Το τοπικό ελληνικό εστιατόριο “Stalactites” κινείται σε ρυθμούς Παναθηναϊκού αφού έχει ανακοινώσει πως θα κληρώσει τέσσερις διπλές προσκλήσεις για την παρακολούθηση του φιλικού των “πράσινων” με την Παρτίζαν (18.09.2025) σε σούιτα της “John Cain Arena”.

Όσοι ήθελαν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, θα έπρεπε να πάνε στο εστιατόριο και να παραγγείλουν ένα σουβλάκι “αφιερωμένο” στον Παναθηναϊκό, με όνομα “PAO Gate 13 Souvlaki” στο οποίο κυριαρχεί το.. πράσινο τζατζίκι.