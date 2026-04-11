Οι βετεράνοι του ΠΑΟΚ αποχαιρέτησαν τον Στέφανο Μπορμπόκη: «Χάσαμε έναν δικό μας άνθρωπο»

Η είδηση του θανάτου του Στέφανου Μπορμπόκη σε ηλικία μόλις 59 ετών βύθισε στο πένθος τους ανθρώπους και φίλους του ΠΑΟΚ, αλλά και συνολικά το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Οι βετεράνοι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ τον αποχαιρέτησαν με ανακοίνωση στα social media σε κλίμα βαθιάς οδύνης, χαρακτηρίζοντάς τον «δικό τους άνθρωπο», πέρα από καλό συμπαίκτη. Στην ανακοίνωσή τους οι βετεράνοι ενημέρωσαν ότι η εξώδιος ακολουθία θα γίνει τη Δευτέρα του Πάσχα (13/04/26) στις 11:00 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεων της Θεοτόκου στο Άνω Μητρούσι Σερρών.

Η ανακοίνωση των βετεράνων του δικεφάλου

«Με βαθιά οδύνη και θλίψη αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας συμπαίκτη και φίλο, Στέφανο Μπορμπόκη, που έφυγε σήμερα από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο κενό…

Ο Στέφανος υπήρξε ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής και άνθρωπος, που τίμησε τον ΠΑΟΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο με το ήθος, το πάθος και την αγωνιστικότητά του. Σήμερα δεν χάσαμε απλά έναν σπουδαίο συμπαίκτη. Χάσαμε έναν δικό μας άνθρωπο, που έδωσε ψυχή στους κοινούς μας αγώνες, έναν φίλο, έναν αδερφό μέσα στα γήπεδα και στη ζωή.

Οι μνήμες και το χαμόγελό του θα μας συνοδεύουν για πάντα. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους δικούς του ανθρώπους.

Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Στέφανε…

Η εξώδιος ακολουθία θα γίνει τη Δευτέρα του Πάσχα 13/4 στις 11:00, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Άνω Μητρούσι Σερρών.»