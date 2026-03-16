Οκτώ συλλήψεις για την εισβολή οπαδών στα δημοσιογραφικά της Τούμπας, στο ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

Σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη βία και παράβαση του αθλητικού νόμου
ΦΩΤΟ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Σε οκτώ συλλήψεις προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. για το χθεσινό (15.03.2026) περιστατικό στα δημοσιογραφικά θεωρεία του γηπέδου της Τούμπας, όταν ομάδα οπαδών κινήθηκε απειλητικά σε δημοσιογράφους που κάλυπταν το ματς του ΠΑΟΚ και τον Λεβαδειακό, για την 25η αγωνιστική της Super League.

Εις βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη βία και παράβαση του αθλητικού νόμου. Τα συγκεκριμένα άτομα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν την Κυριακή (15.03.2026) από το ΑΠΕ, μερίδα των οπαδών του ΠΑΟΚ κινήθηκαν με απειλητικές διαθέσεις προς τα δημοσιογραφικά θεωρεία και ανάγκασαν δύο-τρεις δημοσιογράφους να αποχωρήσουν από τις θέσεις τους, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Με τη συνοδεία αστυνομικής δύναμης οι υπόλοιποι εκπρόσωποι του Τύπου μεταφέρθηκαν στην αίθουσα Τύπου φρουρούμενοι από την αστυνομία. Από εκεί, μάλιστα, παρακολούθησαν την αναμέτρηση της 25ης αγωνιστικής.

Στο ημίχρονο του παιχνιδιού, ορισμένοι δημοσιογράφοι με δική τους ευθύνη επέστρεψαν στις θέσεις τους, ενώ κάποιοι άλλοι αφού πήραν τις απαραίτητες εγγυήσεις των αστυνομικών δυνάμεων αποχώρησαν από το γήπεδο.

