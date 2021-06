Παρά τις έντονες αντιδράσεις σε όλη την Ιαπωνία και τα αιτήματα για ματαίωσή τους, οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο “προχωρούν” κανονικά και οι διοργανωτές παρουσίασαν και το βάθρο που θα χρησιμοποιηθεί για τους νικητές σε κάθε άθλημα.

Πρόκειται για ένα πρωτότυπο σχέδιο, το οποίο και έχει βασιστεί στην ανακύκλωση, αφού θα είναι για πρώτη φορά στην ιστορία από 100% ανακυκλώσιμο υλικό.

Τα εν λόγω πόντιουμ δημιούργησε ο Ιάπωνας σχεδιαστής, Ασάο Τοκόλο, και το χαρακτηριστικό καρό σχέδιο ονομάζεται «ichimatsu moyo», ενώ στη δημοσιότητα δόθηκε και ένα video με τη διαδικασία της κατασκευής του, σςτο οποίο παρουσιάζεται για πρώτη φορά και το τελικό αποτέλεσμα.

The podiums for the Victory Ceremony of the Olympic and Paralympic Games are 🔥!



For the first time in history, they are made from recycled plastic ♻️ donated by the Japanese public.



Watch the #Tokyo2020 Victory Ceremony: https://t.co/VIy5CQkvwF pic.twitter.com/vg41a7LzQI