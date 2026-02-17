Ολυμπιακός – ΑΕΚ 81-67 τελικό: Οι Πειραιώτες έκλεισαν εισιτήριο στους «4» του Allwyn Final 8

Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας
Προημιτελικός
81
-
67
Τελικό σκορ
Ο Φουρνιέ και ο Γουόκαπ στο Ολυμπιακός - ΑΕΚ/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
Ο
Ολυμπιακός κέρδισε την ΑΕΚ 81-67 και πήρε την πρόκριση στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ, εκεί που θα αντιμετωπίσει το Μαρούσι με στόχο την πρόκριση στον τελικό του Allwyn Final 8.
21:57 | 17.02.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
21:51 | 17.02.2026
Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη και την πρόκριση στον ημιτελικό του Allwyn Final 8 και θα αντιμετωπίσει το Μαρούσι την Πέμπτη (19/02/26, 17:00)
21:50 | 17.02.2026
81-67 με τρίποντο του Νάναλι ολοκληρώνεται το παιχνίδι
21:50 | 17.02.2026
40'' απομένουν για τη λήξη
21:50 | 17.02.2026
79-64 με λέι απ του Αρσενόπουλου
21:49 | 17.02.2026
Οι φίλοι του Ολυμπιακού αποθεώνουν τον Μπαρτζώκα
21:49 | 17.02.2026
79-62 με τον Παπανικολάου
21:49 | 17.02.2026
77-62 με τρίποντο της ΑΕΚ
21:48 | 17.02.2026
77-59 με λέι απ του Πετσάρσκι
21:47 | 17.02.2026
2:45 λεπτά απομένουν για τη λήξη με τον Ολυμπιακό να κερδίζει 77-57
21:46 | 17.02.2026
77-57 με τρίποντο του Λαρεντζάκη και 2/2 βολές του Μιλουτίνοφ
21:43 | 17.02.2026
72-57 με floater του Μπάρτλεϊ
21:43 | 17.02.2026
4:30 μένουν για το φινάλε του αγώνα
21:42 | 17.02.2026
72-55 ο Νάναλι μειώνει με τρίποντο
21:41 | 17.02.2026
72-52 με ωραίο καλάθι του Μπράουν
21:41 | 17.02.2026
72-50 με 2/2 βολές του Μιλουτίνοφ
21:40 | 17.02.2026
70-50 με 1/2 βολές του Παπανικολάου
21:38 | 17.02.2026
69-50 με τον Πίτερς, 6:30 απομένουν για τη λήξη του αγώνα
21:35 | 17.02.2026
67-50 με 1/2 βολές της ΑΕΚ
21:34 | 17.02.2026
67-49 με 2/2 βολές του Άλεκ Πίτερς
21:32 | 17.02.2026
65-49 με 2/2 βολές του Γουόρντ
21:27 | 17.02.2026
Ολοκληρώθηκε το τρίτο δεκάλεπτο με την ΑΕΚ να μειώνει το σκορ. 63-49 το σκορ υπέρ του Ολυμπιακού
21:26 | 17.02.2026
63-49 με 1/1 βολή του Αμερικανού
21:26 | 17.02.2026
63-48 μεγάλο τρίποντο και φάουλ του Νάναλι, ίσως το καλύτερο καλάθι του αγώνα
21:25 | 17.02.2026
63-45 με σερί 5-0 της ΑΕΚ λίγο πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου
21:22 | 17.02.2026
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αποχώρησε κουτσαίνοντας προς τα αποδυτήρια 2:46 πριν τη λήξη του τριτου δεκαλέπτου
21:21 | 17.02.2026
61-40 με κάρφωμα του Μιλουτίνοφ
21:19 | 17.02.2026
59-40 με 3/3 βολές του Φουρνιέ
21:18 | 17.02.2026
56-40 με τρίποντο του Μπράουν
21:18 | 17.02.2026
56-37 με καλάθι και φάουλ του Γκρέι
21:17 | 17.02.2026
56-34 με καλάθι εκτός ισορροπίας του Βεζένκοφ
21:15 | 17.02.2026
Απομένουν 4:30 για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου με τον Ολυμπιακό να είναι στο +20
21:14 | 17.02.2026
54-34 με δύσκολο τρίποντο του Μπάρτλεϊ
21:13 | 17.02.2026
54-31 με 1/2 βολές του Φιζέλ
21:13 | 17.02.2026
54-30 με τρίποντο του Γουόκαπ
21:12 | 17.02.2026
51-30 απάντησε με λέι απ ο Γκρέι
21:11 | 17.02.2026
51-28 με υπέροχη ασίστ του Μιλουτίνοφ στον Γουόκαπ
21:09 | 17.02.2026
49-28 με 2/2 βολές του Γκρέι
21:09 | 17.02.2026
49-26 με τρίποντο του Φουρνιέ
21:08 | 17.02.2026
46-26 με κάρφωμα του Φιζέλ
21:07 | 17.02.2026
Άστοχες οι δύο ομάδες στα πρώτα δύο λεπτά του τρίτου δεκαλέπτου
20:49 | 17.02.2026
Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο με τον Ολυμπιακό να προηγείται 46-24
20:49 | 17.02.2026
46-24 με κάρφωμα του Μπράουν
20:48 | 17.02.2026
46-22 με δύσκολο λέι απ του Νετζήπογλου
20:46 | 17.02.2026
44-22 με 1/2 βολές του Αρσενόπουλου
20:45 | 17.02.2026
44-21 με λέι απ του Γουόκαπ στον αιφνιδιασμό
20:45 | 17.02.2026
42-21 με τρίποντο του Πίτερς
20:44 | 17.02.2026
39-21 με τρίποντο του Νάναλι
20:44 | 17.02.2026
39-18 με τρίποντο του Βεζένκοφ
20:43 | 17.02.2026
36-18 με σουτ μέσης απόστασης του Χαραλαμπόπουλου
20:43 | 17.02.2026
Για πρώτη φορά στο +20 ο Ολυμπιακός με 4' να απομένουν στη δεύτερη περίοδο
20:39 | 17.02.2026
36-16 με 2/2 βολές του Μιλουτίνοφ
20:38 | 17.02.2026
5' για τη λήξη του πρώτου μέρους του προημιτελικού
20:37 | 17.02.2026
34-16 με 2/2 βολές του Μιλουτίνοφ
20:35 | 17.02.2026
32-16 ξανά γα τρεις ο Παπανικολάου
20:33 | 17.02.2026
29-16 με 2/2 βολές του Μπάρτλεϊ
20:32 | 17.02.2026
29-14 με την εύστοχη βολή του Πίτερς
20:31 | 17.02.2026
Τεχνική ποινή στον πάγκο της ΑΕΚ
Υπήρξαν διαμαρτυρίες από τους κιτρινόμαυρους
20:31 | 17.02.2026
28-14 double score με τρίποντο του Άλεκ Πίτερς
20:30 | 17.02.2026
25-14 με καλάθι του Τζόουνς για τον Ολυμπιακό
20:29 | 17.02.2026
23-14 με λέι απ του Γκρέι
20:27 | 17.02.2026
Ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος με τον Ολυμπιακό να έχει ξεκάθαρο προβάδισμα 11 πόντων (23-12)
20:27 | 17.02.2026
23-12 με καλάθι του Σκορδίλη
20:26 | 17.02.2026
23-10 ο Παπανικολάου αυτή τη φορά από τα 6.75
20:26 | 17.02.2026
20-10 με δύσκολο τρίποντο του Βεζένκοφ
20:25 | 17.02.2026
17-10 ξανά με τον Μπάρτλεϊ για την ΑΕΚ
20:25 | 17.02.2026
0/2 βολές από τον Τζόουνς
20:22 | 17.02.2026
Υπήρξε μία μικρή στιγμή έντασης ανάμεσα στον Τζόουνς και τον Σκορδίλη για ένα φάουλ του Έλληνα σέντερ, που έληξε άμεσα
20:20 | 17.02.2026
Εντυπωσιακό alley oop κάρφωμα του Τζόουνς μετά από πάσα του Φουρνιέ, 17-8 το σκορ υπέρ του Ολυμπιακού
20:18 | 17.02.2026
Απομένουν τρία λεπτά για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου
20:18 | 17.02.2026
15-8 με λέι απ του Γουόρντ
20:17 | 17.02.2026
13-8 με τρίποντο του Εβάν Φουρνιέ
20:17 | 17.02.2026
Προβάδισμα για τον Ολυμπιακό μετά το 3-0
20:16 | 17.02.2026
10-8 με καλάθι του Τζόουνς κάτω από το καλάθι
20:15 | 17.02.2026
8-8 με 2/2 βολές του Βεζένκοφ
20:12 | 17.02.2026
6-8 με κάρφωμα του Βεζένκοφ στον αιφνιδιασμό
20:12 | 17.02.2026
Παραμένουν άστοχοι οι Πειραιώτες
20:11 | 17.02.2026
4-8 με λέι απ του Μπάρτλεϊ στον αιφνιδιασμό
20:10 | 17.02.2026
Καλό ξεκίνημα για την ΑΕΚ στον προημιτελικό, άστοχος ο Ολυμπιακός από μακριά
20:10 | 17.02.2026
4-6 με τρομερό κάρφωμα του Φίζελ
20:09 | 17.02.2026
4-4 με floater του Μπάρτλεϊ
20:08 | 17.02.2026
4-2 με 1/2 βολές του Γουόρντ
20:07 | 17.02.2026
3-2 με λέι απ του Μπάρτλεϊ
20:07 | 17.02.2026
3-0 για τον Ολυμπιακό με τρίποντο του Βεζένκοφ
20:05 | 17.02.2026
Μπάρτλεϊ, Νάναλι, Χαραλαμπόπουλος, Γκρέι και Φίζελ ξεκινούν για την Ένωση
20:04 | 17.02.2026
Γουόκαπ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Βεζένκοβ και Μιλουτίνοφ ξεκινούν για τον Ολυμπιακό
20:04 | 17.02.2026
Όλα είναι έτοιμα για το τζάμπολ της αναμέτρησης
20:00 | 17.02.2026
Παοαπέτρου, Καρπάνος και Χριστινάκης οι διαιτητές του αγώνα
19:59 | 17.02.2026
Ώρα για την παρουσίαση των παικτών του Ολυμπιακού
19:59 | 17.02.2026
Ξεκίνησε η παρουσίαση της ΑΕΚ
19:51 | 17.02.2026
Η Ένωση θα αγωνιστεί χωρίς πόιντ γκαρντ στην αναμέτρηση λόγω της ίωσης του Λεκαβίτσιους και των τραυματισμών των Κατσίβελη και Φλιώνη
19:50 | 17.02.2026
Η εννιάδα της ΑΕΚ
Γκρέι, Μπράουν, Φίζελ, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Νάναλι, Μπάρτλεϊ, Χαραλαμπόπουλος, Σκορδίλης
19:50 | 17.02.2026
Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού
Γουόκαπ, Νιλικίνα, Γουορντ, Μπουρνελές, Λαρεντζάκης, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς, Φουρνιέ
19:44 | 17.02.2026
Ο Ολυμπιακός θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Ντόρσεϊ που είναι στις ΗΠΑ για προσωπικούς λόγους και θα παίξει μόνο στον τελικό της διοργάνωσης σε περίπτωση πρόκρισης των Πειραιωτών
19:44 | 17.02.2026
Η ΑΕΚ θα αγωνιστεί με εννέα παίκτες κόντρα στον Ολυμπιακό, καθώς προέκυψε και πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με τον Λούκας Λεκαβίτσιους. Εκτός βρίσκονται και οι Φλιώνης και Κατσίβελης, αλλά και ο Κουζμίνσκας που είναι εκτός εξάδας ξένων
19:44 | 17.02.2026
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την ΑΕΚ και ο νικητής της αναμέτρησης θα παίξει με το Μαρούσι, που κέρδισε τον Άρη
Betsson προηγουμένως στον πρώτο ημιτελικό του Allwyn Final 8 (19/02/26, 17:00)
19:43 | 17.02.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ