Ολυμπιακός – ΑΕΚ 81-67 τελικό: Οι Πειραιώτες έκλεισαν εισιτήριο στους «4» του Allwyn Final 8

21:37 17.02.26

Δυο γκολ ο Λανγκ κόντρα στην Γιουβέντους - Με δέκα παίκτες αγωνίστηκε η "βέκια σινιόρα" από το 67' - Δυο γκολ ο Κόπμαϊνερ για τους φιλοξενούμενους, που δεν "εμφανίστηκαν" στο δεύτερο ημίχρονο