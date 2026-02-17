Ολυμπιακός – ΑΕΚ live για το Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας

Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ διασταυρώνουν τα «ξίφη» τους στα προημιτελικά του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού. Η ομάδα που θα προκριθεί θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη στον πρώτο ημιτελικό (19.02.2026, 17:00, Newsit.gr) το Μαρούσι που κέρδισε τον Άρη Betsson 87-80 στον πρώτο προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.
20:49 | 17.02.2026
Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο με τον Ολυμπιακό να προηγείται 46-24
20:49 | 17.02.2026
46-24 με κάρφωμα του Μπράουν
20:48 | 17.02.2026
46-22 με δύσκολο λέι απ του Νετζήπογλου
20:46 | 17.02.2026
44-22 με 1/2 βολές του Αρσενόπουλου
20:45 | 17.02.2026
44-21 με λέι απ του Γουόκαπ στον αιφνιδιασμό
20:45 | 17.02.2026
42-21 με τρίποντο του Πίτερς
20:44 | 17.02.2026
39-21 με τρίποντο του Νάναλι
20:44 | 17.02.2026
39-18 με τρίποντο του Βεζένκοφ
20:43 | 17.02.2026
36-18 με σουτ μέσης απόστασης του Χαραλαμπόπουλου
20:43 | 17.02.2026
Για πρώτη φορά στο +20 ο Ολυμπιακός με 4' να απομένουν στη δεύτερη περίοδο
20:39 | 17.02.2026
36-16 με 2/2 βολές του Μιλουτίνοφ
20:38 | 17.02.2026
5' για τη λήξη του πρώτου μέρους του προημιτελικού
20:37 | 17.02.2026
34-16 με 2/2 βολές του Μιλουτίνοφ
20:35 | 17.02.2026
32-16 ξανά γα τρεις ο Παπανικολάου
20:33 | 17.02.2026
29-16 με 2/2 βολές του Μπάρτλεϊ
20:32 | 17.02.2026
29-14 με την εύστοχη βολή του Πίτερς
20:31 | 17.02.2026
Τεχνική ποινή στον πάγκο της ΑΕΚ
Υπήρξαν διαμαρτυρίες από τους κιτρινόμαυρους
20:31 | 17.02.2026
28-14 double score με τρίποντο του Άλεκ Πίτερς
20:30 | 17.02.2026
25-14 με καλάθι του Τζόουνς για τον Ολυμπιακό
20:29 | 17.02.2026
23-14 με λέι απ του Γκρέι
20:28 | 17.02.2026
20:28 | 17.02.2026
20:27 | 17.02.2026
Ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος με τον Ολυμπιακό να έχει ξεκάθαρο προβάδισμα 11 πόντων (23-12)
20:27 | 17.02.2026
23-12 με καλάθι του Σκορδίλη
20:26 | 17.02.2026
23-10 ο Παπανικολάου αυτή τη φορά από τα 6.75
20:26 | 17.02.2026
20-10 με δύσκολο τρίποντο του Βεζένκοφ
20:25 | 17.02.2026
17-10 ξανά με τον Μπάρτλεϊ για την ΑΕΚ
20:25 | 17.02.2026
0/2 βολές από τον Τζόουνς
20:22 | 17.02.2026
Υπήρξε μία μικρή στιγμή έντασης ανάμεσα στον Τζόουνς και τον Σκορδίλη για ένα φάουλ του Έλληνα σέντερ, που έληξε άμεσα
20:20 | 17.02.2026
Εντυπωσιακό alley oop κάρφωμα του Τζόουνς μετά από πάσα του Φουρνιέ, 17-8 το σκορ υπέρ του Ολυμπιακού
20:18 | 17.02.2026
Απομένουν τρία λεπτά για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου
20:18 | 17.02.2026
15-8 με λέι απ του Γουόρντ
20:18 | 17.02.2026
20:17 | 17.02.2026
13-8 με τρίποντο του Εβάν Φουρνιέ
20:17 | 17.02.2026
Προβάδισμα για τον Ολυμπιακό μετά το 3-0
20:16 | 17.02.2026
10-8 με καλάθι του Τζόουνς κάτω από το καλάθι
20:15 | 17.02.2026
8-8 με 2/2 βολές του Βεζένκοφ
20:14 | 17.02.2026
20:13 | 17.02.2026
Τάιμ άουτ
20:12 | 17.02.2026
6-8 με κάρφωμα του Βεζένκοφ στον αιφνιδιασμό
20:12 | 17.02.2026
Παραμένουν άστοχοι οι Πειραιώτες
20:11 | 17.02.2026
4-8 με λέι απ του Μπάρτλεϊ στον αιφνιδιασμό
20:10 | 17.02.2026
Καλό ξεκίνημα για την ΑΕΚ στον προημιτελικό, άστοχος ο Ολυμπιακός από μακριά
20:10 | 17.02.2026
4-6 με τρομερό κάρφωμα του Φίζελ
20:09 | 17.02.2026
4-4 με floater του Μπάρτλεϊ
20:08 | 17.02.2026
4-2 με 1/2 βολές του Γουόρντ
20:07 | 17.02.2026
3-2 με λέι απ του Μπάρτλεϊ
20:07 | 17.02.2026
3-0 για τον Ολυμπιακό με τρίποντο του Βεζένκοφ
20:05 | 17.02.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι
20:05 | 17.02.2026
Μπάρτλεϊ, Νάναλι, Χαραλαμπόπουλος, Γκρέι και Φίζελ ξεκινούν για την Ένωση
20:04 | 17.02.2026
Γουόκαπ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Βεζένκοβ και Μιλουτίνοφ ξεκινούν για τον Ολυμπιακό
20:04 | 17.02.2026
Όλα είναι έτοιμα για το τζάμπολ της αναμέτρησης
20:00 | 17.02.2026
Παοαπέτρου, Καρπάνος και Χριστινάκης οι διαιτητές του αγώνα
19:59 | 17.02.2026
Ώρα για την παρουσίαση των παικτών του Ολυμπιακού
19:59 | 17.02.2026
Ξεκίνησε η παρουσίαση της ΑΕΚ
19:51 | 17.02.2026
Η Ένωση θα αγωνιστεί χωρίς πόιντ γκαρντ στην αναμέτρηση λόγω της ίωσης του Λεκαβίτσιους και των τραυματισμών των Κατσίβελη και Φλιώνη
Ο Ολυμπιακός θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Ντόρσεϊ που είναι στις ΗΠΑ για προσωπικούς λόγους και θα παίξει μόνο στον τελικό της διοργάνωσης σε περίπτωση πρόκρισης των Πειραιωτών
19:44 | 17.02.2026
Η ΑΕΚ θα αγωνιστεί με εννέα παίκτες κόντρα στον Ολυμπιακό, καθώς προέκυψε και πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με τον Λούκας Λεκαβίτσιους. Εκτός βρίσκονται και οι Φλιώνης και Κατσίβελης, αλλά και ο Κουζμίνσκας που είναι εκτός εξάδας ξένων
19:44 | 17.02.2026
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την ΑΕΚ και ο νικητής της αναμέτρησης θα παίξει με το Μαρούσι, που κέρδισε τον Άρη Betsson προηγουμένως στον πρώτο ημιτελικό του Allwyn Final 8 (19/02/26, 17:00)
19:43 | 17.02.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ