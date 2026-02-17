Ολυμπιακός – ΑΕΚ live για το Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας

Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ διασταυρώνουν τα «ξίφη» τους στα προημιτελικά του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού. Η ομάδα που θα προκριθεί θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη στον πρώτο ημιτελικό (19.02.2026, 17:00, Newsit.gr) το Μαρούσι που κέρδισε τον Άρη Betsson 87-80 στον πρώτο προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.