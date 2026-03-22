Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet 0-0 τελικό: Γκέλα των ερυθρολεύκων κόντρα στους Θεσσαλούς του τρομερού Βενετικίδη

Super League 26η αγωνιστική
Τελικό σκορ
Ο Τσικίνιο κόντρα στην ΑΕΛ Novibet(ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
Ο Ολυμπιακός έμεινε ισόπαλος χωρίς σκορ με την ΑΕΛ Novibet για την τελευταία αγωνιστική της Super League και έχασε την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί την ήττα του ΠΑΟΚ από το Βόλο.
21:02 | 22.03.2026
21:01 | 22.03.2026
Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε από το Βόλο στο Πανθεσσαλικό, κάτι που κάνει ακόμα πιο μεγάλη την ευκαιρία που έχασε ο Ολυμπιακός
Η ΑΕΚ πήρε τη νίκη με 3-0 επί της Κηφισιάς
20:53 | 22.03.2026
Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι, 0-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης
20:51 | 22.03.2026
90'
Πέντε τα λεπτά των καθυστερήσεων
20:46 | 22.03.2026
88'
Δοκάρι για τον Ολυμπιακό, διαμαρτυρίες για πέναλτι από τους Πειραιώτες
Ο Πορτογάλος σε κενή εστία από πλάγια θέση έστειλε την μπάλα στο κάθετο δοκάρι της ΑΕΛ, οι παίκτες του Ολυμπιακού ζήτησαν πέναλτι για χέρι του Μπατουμπινσικά μετά την απομάκρυνση του Βενετικίδη
20:42 | 22.03.2026
85'
Ο Ολυμπιακός ψάχνει το γκολ με κάθε τρόπο, όμως τα σουτ του Ποντένσε και του Νασιμέντο δεν μπόρεσαν να καταλήξουν στην εστία
20:39 | 22.03.2026
79'
Τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό
Ο Μπρούνο γύρισε στον Ελ Κααμπί με δύναμη, ο Μαροκινός βρήκε την μπάλα μέσα από την περιοχή, όμως την έστειλε πάνω από την εστία
20:29 | 22.03.2026
77'
Νέα επεμβαση του Βενετικίδη
Ο Μουζακίτης δοκίμασε το πόδι του από τα 30 μέτρα, όμως ο Έλληνας τερματοφύλακας απομάκρυνε αποτελεσματικά
20:24 | 22.03.2026
68'
Νέα μεγάλη επέμβαση του Βενετικίδη στο «Γ. Καραϊσκάκης»
Ο Μπατουμπινσικά βρέθηκε κοντά στο αυτογκόλ, όμως ο Έλληνας τερματοφύλακας έκανε μεγάλη επέμβαση
20:21 | 22.03.2026
61'
Κοντά σε ένα πανέμορφο γκολ ο Ποντένσε
Μεγάλη απόκρουση από τον Βενετικίδη σε λόμπα του Πορτογάλου
20:19 | 22.03.2026
60'
Ο Τζολάκης έκανε μεγάλη απόκρουση στο «Γ. Καραϊσκάκης»
Ο Έλληνας τερματοφύλακας απέκρουσε εντυπωσιακά το τετ α τετ του Μακόν από πλάγια θέση
20:16 | 22.03.2026
56'
Τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Ταρέμι
Ο Τσικίνιο έδωσε υπέροχα στον Ταρέμι, που βρέθηκε απέναντι από τον Βενετικίδη, ο οποίος άπλωσε το πόδι του και απέκρουσε για να κρατήσει το μηδεν στον αγώνα
20:13 | 22.03.2026
54'
Στο έδαφος ο Ποντένσε, έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι ο Βεργέτης
20:07 | 22.03.2026
51'
Χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Ταρέμι
Δεν πρόλαβε να βρει την μπάλα ο Ιρανός, μετά την πάσα του Ποντένσε
20:07 | 22.03.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος
19:49 | 22.03.2026
Ο Ολυμπιακός είχε ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα, όμως δεν κατάφερε να βρει το γκολ
Αυτή τη στιγμή είναι στην τρίτη θέση της βαθμολογίας και θα κληθεί στο δεύτερο μέρος να βρει γκολ για να μην χάσουν έδαφος για τη μάχη του τίτλου
19:47 | 22.03.2026
Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στο «Γ. Καραϊσκάκης, 0-0 το σκορ
19:46 | 22.03.2026
45'
Δύο τα λεπτά των καθυστερήσεων
19:45 | 22.03.2026
44'
Απείλησε με κεφαλία ο Μπιανκόν
Ο αμυντικός του Ολυμπιακού σηκώθηκε ψηλότερα από όλους, όμως ο Βενετικίδης μπλόκαρε την κεφαλιά του
19:41 | 22.03.2026
43'
Καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό με τον Σιπιόνι
Ο Ποντένσε πέρασε τον Χατζηστραβό, γύρισε την μπάλα, η οποία έφτασε στον Αργεντινό που σούταρε με την μπάλα να κοντράρει και να καταλήγει κόρνερ
19:38 | 22.03.2026
37'
Χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό
Ο Κοστίνια έδωσε στον Ποντένσε, εκείνος έκανε το γύρισμα στον Τσικίνιο και αυτός εκτέλεσε από το ύψος της μεγάλης περιοχής με την μπάλα να πηγαίνει πάνω από την εστία
19:35 | 22.03.2026
Η ΑΕΚ πέτυχε και τρίτο γκολ στην Allwyn Arena και πλέον έχει «καθαρίσει» από νωρίς το τρίποντο
19:29 | 22.03.2026
31'
Ο Μάρτινς έπεσε στην περιοχή με τον Βεργέτη να δείχνει στους παίκτες να συνεχίσουν να αγωνίζονται
19:23 | 22.03.2026
28'
Ο Ολυμπιακός ψάχνει το γκολ, όμως η άμυνα της ΑΕΛ Novibet κρατάει ακόμα το μηδέν στο Φάληρο
19:23 | 22.03.2026
Η ΑΕΚ έχει κάνει και το 2-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια, το σκορ έχει ανοίξει και ο ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό
Στην τρίτη θέση αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός
19:15 | 22.03.2026
15'
Νέα ευκαιρία για τους Πειραιώτες
Η κεφαλιά του Ταρέμι ήταν αδύναμη και την μπλόκαρε εύκολα ο Βενετικίδης
19:11 | 22.03.2026
13'
Καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό με τον Μπρούνο
Το σουτ του αριστερού μπακ πέρασε αρκετά πάνω από την εστία
19:07 | 22.03.2026
6'
Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό
Λάθος στην άμυνα της Λάρισας με τον Πορτογάλο να μπαίνει στην περιοχή και να μην καταφέρνει να κερδίσει τον Βενετικίδη
19:06 | 22.03.2026
Η ΑΕΚ έκανε το 1-0 στο παιχνίδι με την Κηφισιά και είναι μόνη πρώτη αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία
18:55 | 22.03.2026
Οι παίκτες έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο
18:55 | 22.03.2026
Στον πάγκο για τους «βυσσινί» βρίσκονται οι Μελίσσας, Ενγκόι, Πέρες, Φεριγκρά, Πασάς, Γκάρατε, Σαγκάλ, Μασόν, Σίστο
18:53 | 22.03.2026
Στον πάγκο για τους Πειραιώτες είναι οι Πασχαλάκης, Μπότης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Ελ Κααμπί, Γκαρθία, Κλέιτον, Βέζο, Ροντινέι, Γιαζίτζι
18:52 | 22.03.2026
Eάν κάποιος εκ των Ελ Κααμπί, Μπιανκόν, Κοστίνια, Ροντινέι, Σιπιόνι και Μουζακίτη δει κίτρινη στο ματς με την ΑΕΛ Novibet θα χάσει την πρεμιέρα των playoffs για τον Ολυμπιακό
18:52 | 22.03.2026
Η ενδεκάδα της ΑΕΛ Novibet
Βενετικίδης, Μπατουμπινσικά, Ρόσιτς, Ναόρ, Ατανάσοβ, Σουρλής, Κοσσονού, Αποστολάκης, Χατζηστραβός, Τούπτα, Κακουτά
18:51 | 22.03.2026
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού
Τζολάκης, Κοστίνια, Μπιανκόν, Πιρόλα, Μπρούνο, Σιπιόνι, Μουζακίτης, Μαρτίνς, Ποντένσε, Τσικίνιο, Ταρέμι
18:46 | 22.03.2026
ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και ΑΕΚ συγκατοικούν στην κορυφή της βαθμολογίας με 57 βαθμούς
18:45 | 22.03.2026
Ο Ολυμπιακός θα ψάξει το τρίποντο για να εκμεταλλευτεί την οποιαδήποτε απώλεια των ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στην τελευταία αγωνιστική
Οι Θεσσαλονικείς κοντράρονται με το Βόλο στη Θεσσαλία και η Ένωση υποδέχεται την Κηφισιά
18:44 | 22.03.2026
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΛ Novibet για την τελευταία αγωνιστική της Super League