Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet 0-0: Χαμένη ευκαιρία για τους Πειραιώτες, δεν «έσπασαν» το μπλόκο των Θεσσαλών στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Ο Ολυμπιακός έχασε πολλές ευκαιρίες κόντρα στην ΑΕΛ Novibet και χάρη στην τρομερή εμφάνιση του Βενετικίδη έμεινε ισοπαλος χωρίς σκορ και έχασε την ευκαιρία να αφήσει τον ΠΑΟΚ στην τρίτη θέση και να μείνει μόνος πρώτος με την ΑΕΚ.

Η ΑΕΛ Novibet με πρωταγωνιστή τον Βενετικίδη κατάφερε να κρατήσει το παιχνίδι στο 0-0 και ανάγκασε τον Ολυμπιακό να μείνει στο -2 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ και δεν του έδωσε την ευκαιρία να ξεφύγει στο +3 από τον ΠΑΟΚ που ηττήθηκε στο Βόλο.

Το δοκάρι του Ποντένσε στο 88′ ήταν η μεγαλύτερη ευκαιρία στο παιχνίδι για τους Πειραιώτες σε μία φάση που οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι σε χέρι του Μπατουμπινσίκα, με τον Βεργέτη, όμως να δείχνει στους ποδοσφαιριστές ότι δεν υπήρχε παράβαση.

Ο αγώνας

Ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι και βρέθηκε κοντά στο γκολ με τον Ζέλσον Μάρτινς στο 6′, μετά από λάθος στην άμυνα της ΑΕΛ, όμως ο Πορτογάλος νικήθηκε από τον Βενετικίδη και το σκορ έμεινε ισόπαλο χωρίς σκορ.

Οι Πειραιώτες πίεζαν σε όλο το πρώτο μέρος, όμως δεν μπορούσαν να βρουν καθαρή ευκαιρία. Στο 37′ ο Τσικίνιο δοκίμασε ένα σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής με την μπάλα να περνάει πάνω από την εστία.

Ο Σιπιόνι στο 43′ είχε καλή ευκαιρία για να βάλει τον Ολυμπιακό μπροστά στο σκορ, μετά από ωραία ενέργεια του Ποντένσε, όμως το τελείωμά του κόντραρε σε αμυντικούς και κατέληξε κόρνερ, από το οποίο απείλησε με αδύναμη κεφαλιά ο Μπιανκόν, με τον Βενετικίδη να μπλοκάρει και το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 0-0.

Ο Ταρέμι έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 56′ μετά από υπέροχο σπάσιμο του Τσικίνιο, όμως ο Βενετικίδης άνοιξε τα πόδια του και απομάκρυνε αποτελεσματικά τον κίνδυνο.

Η ΑΕΛ Novibet έκανε την πρώτη της ευκαιρία στο «Γ. Καραϊσκάκης» στο 60′ με τον Μακόν να παίρνει την μπάλα από τον Τούπτα, με τον Τζολάκη όμως να κάνει μεγάλη επέμβαση για να κρατήσει ανέπαφη την εστία του Ολυμπιακού.

Στην εξέλιξη της φάσης ο Ποντένσε βρέθηκε κοντά σε ένα γκολ «ποίημα», όμως ο Βενετικίδης είπε και πάλι «όχι» στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Βενετικίδης σταμάτησε ακόμα και συμπαίκτες του, αφού στο 68′ ο Μπατουμπινσίκα σε προσπάθεια να απομακρύνει ήταν έτοιμος να κάνει το 1-0 για τον Ολυμπιακό, όμως ο Έλληνας τερματοφύλακας έδειξε τα αντανακλαστικά του.

Ο Μουζακίτης στο 77′ δοκίμασε το πόδι του από μακρινή απόσταση, όμως ο Βενετικίδης είχε κάνει πιο δύσκολες αποκρούσεις στο παιχνίδι για να μην απομακρύνει αυτή την προσπάθεια του Έλληνα μέσου.

Ο Ολυμπιακός στο 88′ έχασε απίθανη ευκαιρία να βρει το γκολ που θα έδινε το τρίποντο, όμως ο Ποντένσε σε κενή εστία από πλάγια θέση σημάδεψε το δοκάρι και έμεινε το 0-0 στο παιχνίδι.

Στη συγκεκριμένη φάση οι Πειραιώτες ζήτησαν πέναλτι για χέρι του Μπατουμπινσίκα, όμως Βεργέτης και VAR δεν είδαν παράβαση με το παιχνίδι να συνεχίζεται χωρίς κάποια μεγάλη ευκαιρία μέχρι το φινάλε.

Μετά τη λήξη του αγώνα οι φίλαθλοι των Πειραιωτών αποδοκίμασαν τους παίκτες για τη χαμένη ευκαιρία κόντρα στους Θεσσαλούς που τους άφησε στο -2 από την ΑΕΚ που είναι στην πρώτη θέση. Δεύτερος ο Ολυμπιακός με 58 βαθμούς και τρίτος ο ΠΑΟΚ με 57 βαθμούς.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Κοστίνια (63′ Ροντινέι), Μπρούνο, Σιπιόνι (73′ Νασιμέντο), Μουζακίτης, Τσικίνιο (63′ Ελ Κααμπί), Μαρτίνς (80′ Γιαζίτζι), Ποντένσε, Ταρέμι (80′ Κλέιτον).

ΑΕΛ NOVIBET: Βενετικίδης, Μπατουμπινσικά, Ρόσιτς, Ναόρ, Ατανάσοβ, Σουρλής, Κοσσονού (45’+1′ Μακόν), Αποστολάκης (73′ Φερίγκρα), Χατζηστραβός (46′ Σίστο), Τούπτα (73′ Γκαράτε), Κακουτά (73′ Πέρες).