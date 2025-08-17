Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ανησυχία για τον τραυματισμό του Τζουλιάν Μπιανκόν

Ένιωσε ενοχλήσεις στο παιχνίδι με την Ίντερ ο αμυντικός του Ολυμπιακού
Ο Μπιανκόν στο Ίντερ - Ολυμπιακός
Ο Μπιανκόν στο Ίντερ - Ολυμπιακός (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του με τη φιλική ήττα με 2-0 από την Ίντερ στην Ιταλία, όπου έχασε με τραυματισμό και τον Τζουλιάν Μπιανκόν.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Ίντερ, ο Τζουλιάν Μπιανκόν έδειξε να πονάει και ζήτησε αναγκαστική αλλαγή από τον πάγκο του Ολυμπιακού, με αποτέλεσμα να υπάρχει πλέον ανησυχία για τον τραυματισμό του.

Οι Πειραιώτες περιμένουν τις εξετάσεις του Γάλλου στόπερ με την επιστροφή της ομάδας στην Ελλάδα, για το μέγεθος του προβλήματος, αλλά και την πιθανή απουσία του, λίγο πριν την έναρξη της Super League.

