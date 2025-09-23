Ολυμπιακός: Απαγορεύτηκε η οργανωμένη μετακίνηση των οπαδών του στο ματς στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης

Για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου απαγόρευσε την οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων του Ολυμπιακού για το αυριανό (24.09.2025, 17:00) εκτός έδρας παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού έχουν -πάντως- την δυνατότητα να ταξιδέψουν μεμονωμένα για την πρωτεύουσα της Αρκαδίας, ώστε να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας ενώ υπάρχει και πρόβλεψη για εξέδρα φιλοξενουμένων από την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

“Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με Απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση, των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας (Π.Α.Ε ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ), κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 2ης αγωνιστικής, της League Phase, του Κυπέλλου Ελλάδος 2025-2026, μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΚΤΩΡ – Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη 24/9/2025 και ώρα 17:00 στο γήπεδο «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ», στην Τρίπολη, για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας”.