Αθλητικά

Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης live για την πρώτη αγωνιστική της Super League

Η εξέλιξη της αναμέτρησης
Στιγμή από την αναμέτρηση
1η αγωνιστική Super League
«Γεώργιος Καραϊσκάκης»
0 - 0
Στιγμή από την αναμέτρηση / KLODIAN LATO / EUROKINISSI

O Ολυμπιακός υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης στην πρώτη αγωνιστική της Super League, με τους Πειραιώτες να θέλουν να ξεκινήσουν με νίκη τις υποχρεώσεις τους στο ελληνικό πρωτάθλημα.

20:13 | 23.08.2025
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς
Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης: Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς παρακολουθεί την αναμέτρηση στο «Καραϊσκάκης»
Υπό το βλέμμα του ομοσπονδιακού τεχνικού το παιχνίδι
20:11 | 23.08.2025
10'
Συμπληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο στο παιχνίδι
20:11 | 23.08.2025

Ο Αστέρας βγήκε ωραία στην επίθεση και ο Καλτσάς έκανε μια σέντρα-σουτ από δεξιά, αλλά ο Τζολάκης έδιωξε με τη δεξιά του γροθιά

20:10 | 23.08.2025

Πρώτη τελική στο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Η μπάλα έπεσε στα πόδια του Ντάνι Γκαρθία που σούταρε με το δεξί εκτός περιοχής, αλλά ο Τσιντώτας μπλόκαρ

20:09 | 23.08.2025
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς παρακολουθεί από κοντά το παιχνίδι
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΟΣΦΠ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
20:07 | 23.08.2025
Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει

Ο Ολυμπιακός ψάχνει ένα γρήγορο γκολ

20:05 | 23.08.2025
Κεκλεισμένων των θυρών η αναμέτρηση

Το "Γ. Καραϊσκάκης" είναι άδειο, αφού ο Ολυμπιακός κουβαλάει τιμωρία από τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας

20:02 | 23.08.2025
Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ, 4-2-3-1): Τζολάκης – Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα– Έσε, Γκαρθία – Ροντινέι, Τσικίνιο, Πνευμονίδης - Ελ Κααμπί.

Asteras AKTOR (Παντελίδης, 4-2-3-1): Τσιντώτας - Άλχο, Καστάνιο, Σίπτσιτς, Σιλά - Έντερ, Γιαμπλόνσκι - Καλτσάς, Μπαρτόλο, Εμμανουηλίδης – Μακέντα.

20:01 | 23.08.2025
Το νέο πρωτάθλημα της Super League ξεκινάει από το Φάληρο

Ο Ολυμπιακός θέλει να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις του. Είναι άλλωστε το πρώτο επίσημο παιχνίδι του στη σεζόν, αφού δεν είχε να δώσει προκριματικά στην Ευρώπη

20:00 | 23.08.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Τρίπολης για την 1η αγωνιστική της Super League

19:54 | 23.08.2025
Φίλες και φίλοι καλησπέρα σας
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo