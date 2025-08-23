Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης live για την πρώτη αγωνιστική της Super League

O Ολυμπιακός υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης στην πρώτη αγωνιστική της Super League, με τους Πειραιώτες να θέλουν να ξεκινήσουν με νίκη τις υποχρεώσεις τους στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Ο Αστέρας βγήκε ωραία στην επίθεση και ο Καλτσάς έκανε μια σέντρα-σουτ από δεξιά, αλλά ο Τζολάκης έδιωξε με τη δεξιά του γροθιά
Πρώτη τελική στο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Η μπάλα έπεσε στα πόδια του Ντάνι Γκαρθία που σούταρε με το δεξί εκτός περιοχής, αλλά ο Τσιντώτας μπλόκαρ
Ο Ολυμπιακός ψάχνει ένα γρήγορο γκολ
Το "Γ. Καραϊσκάκης" είναι άδειο, αφού ο Ολυμπιακός κουβαλάει τιμωρία από τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας
Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ, 4-2-3-1): Τζολάκης – Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα– Έσε, Γκαρθία – Ροντινέι, Τσικίνιο, Πνευμονίδης - Ελ Κααμπί.
Asteras AKTOR (Παντελίδης, 4-2-3-1): Τσιντώτας - Άλχο, Καστάνιο, Σίπτσιτς, Σιλά - Έντερ, Γιαμπλόνσκι - Καλτσάς, Μπαρτόλο, Εμμανουηλίδης – Μακέντα.
Ο Ολυμπιακός θέλει να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις του. Είναι άλλωστε το πρώτο επίσημο παιχνίδι του στη σεζόν, αφού δεν είχε να δώσει προκριματικά στην Ευρώπη
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Τρίπολης για την 1η αγωνιστική της Super League
