Ολυμπιακός: Επίσημος ο δανεισμός του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στη Λιόν

Η Λιόν ανακοίνωσε το δανεισμό του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ από τον Ολυμπιακό μέχρι την ολοκλήρωση της σεζόν.

Στη συμφωνία ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Λιόν για τον Γιάρεμτσουκ υπάρχει προαιρετική οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι, με το ποσό να ανέρχεται κοντά στα 5.000.000 ευρώ. Όλα θα κριθούν από την παρουσία του Ουκρανού στη γαλλική ομάδα.

Τη φετινή σεζόν ο Γιάρεμτσουκ έχει αγωνιστεί σε 16 παιχνίδια του Ολυμπιακού και έχει πετύχει 4 γκολ. Και τα 4 γκολ ήταν σε αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Οι Πειραιώτες έχουν κάνει ήδη την κίνησή τους για να καλύψουν το κενό του Ουκρανού, αφού ο Κλέιτον που έπαιζε στη Ρίο Άβε βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα.