Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας ανάλυση: Ο ηγέτης Βεζένκοφ, το κομπιούτερ Γουόκαπ και το πλεονέκτημα έδρας

Ο Ολυμπιακός έδωσε συνέχεια στο νικηφόρο σερί του στην Euroleague, επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα με 92-86 στο ΣΕΦ για την 28η αγωνιστική.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα εκμεταλλεύτηκε για ακόμα μία φορά το ΣΕΦ, ανέβηκε στο 18-9 και έκανε ακόμα ένα αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση μίας θέσης στην πρώτη τετράδα στο τέλος της κανονικής περιόδου. Ο Ολυμπιακός και η Φενέρμπαχτσε είναι οι δύο πιο σταθερές ομάδες της Euroleague και αποτελούν τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του πλεονεκτήματος έδρας στα πλέι οφ.

Οι Πειραιώτες πανηγύρισαν τη 10η νίκη στα τελευταία 12 παιχνίδια και δύσκολα θα χάσουν το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ, μιας και παίζουν εξαιρετικό μπάσκετ, δείχνουν χαρακτήρα στα δύσκολα και δεν “γκελάρουν”, όπως η Μπαρτσελόνα στην έδρα της κόντρα στην Παρί.

Ο ηγέτης Βεζένκοφ

O Σάσα Βεζένκοφ πρόσθεσε ακόμα μία MVP εμφάνιση στο ενεργητικό του. Ο ηγέτης του Ολυμπιακού ήταν και πάλι ο πρώτος σκόρερ με 23 πόντους, μάζεψε 8 ριμπάουντ, αλλά το κυριότερο δήλωσε “παρών” όταν η μπάλα έκαιγε.

Παρότι είχε το προβάδισμα σχεδόν σε όλο το παιχνίδι, ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε να “τελειώσει” το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα και χρειάστηκε ένα μεγάλο τρίποντο του Σάσα Βεζένκοφ για να διώξει τα… σύννεφα από το ΣΕΦ.

Με το σκορ στο 85-81, ο Βούλγαρος ηγέτης της ομάδας του Μπαρτζώκα, πήρε την μπάλα πολύ μακριά, αλλά δεν δίστασε να “πυροβολήσει” και να ευστοχήσει σε τρίποντο που έφερε τη διαφορά στο +7, με λιγότερο από ένα 1 λεπτό για τη λήξη της αναμέτρησης.

Το κομπιούτερ Γουόκαπ

Ο Τόμας Γουόκαπ βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση τις τελευταίες εβδομάδες, καλύπτοντας τα κενά που αφήνουν στην περιφέρεια οι τραυματισμοί των υπόλοιπων πόιντ γκαρντ της ομάδας.

Ο Τεξανός άσος διάβασε για ακόμα μία φορά άψογα το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα, μοιράζοντας 10 ασίστ!

Ο άσος της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε 19 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, σκοράροντας μόλις 5 πόντους. Πρόκειται για την επιτομή του πόιντ γκαρντ.

Μετά το τέλος του αγώνα, έδωσε, μάλιστα, τη φανέλα του στον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος υποκλίθηκε στον Γουόκαπ.