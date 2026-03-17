Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ 104-87 τελικό: Μεγάλη νίκη για τους ερυθρόλευκους με τρομερό Φουρνιέ

Ο Ολυμπιακός κέρδισε 104-87 τη Φενερμπαχτσέ για την 14η αγωνιστική της Euroleague με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Εβάν Φουρνιέ, που έκανε ρεκόρ καριέρας 36 πόντων στη διοργάνωση.
23:06 | 17.03.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
23:01 | 17.03.2026
Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο ΣΕΦ, μεγάλη νίκη των Πειραιωτών
23:01 | 17.03.2026
104-87 το έβαλε από το σπίτι του ο Φουρνιέ
23:00 | 17.03.2026
101-87 με τριποντο της Φενέρ
22:59 | 17.03.2026
100-84 καλάθι και φάουλ ο Βεζένκοφ
22:58 | 17.03.2026
98-84 με τρίποντο του Χόρτον-Τάκερ, έφτασε τους 30 ο Αμερικανός
22:56 | 17.03.2026
98-81 λέι απ του Βεζένκοφ
22:56 | 17.03.2026
96-81 «καθαρίζει» με τρίποντο ο Φουρνιέ
22:55 | 17.03.2026
93-81 ξανά ο Φουρνιέ, εκανε ρεκόρ καριέρας με 33 πόντους
22:55 | 17.03.2026
90-81 με εντυπωσιακό καλάθι του Μπόστον
22:54 | 17.03.2026
90-79 με 1/2 βολές του Φουρνιέ
22:54 | 17.03.2026
4:13 για το φινάλε του αγώνα
22:54 | 17.03.2026
89-79 με βολή του Βεζένκοφ
22:52 | 17.03.2026
Τεχνική ποινή στον Γιασικεβίτσιους
22:51 | 17.03.2026
88-79 με Μπόλντγουιν
22:49 | 17.03.2026
88-77 με βολή του Γάλλου
22:48 | 17.03.2026
87-77 καλάθι και φάουλ του Φουρνιέ
22:47 | 17.03.2026
85-77 απίθανο καλάθι του Φουρνιέ, έφτασε τους 26 πόντους
22:47 | 17.03.2026
83-77 με φόλοου κάρφωμα του Μπόστον
22:44 | 17.03.2026
83-75 συνεχίζει ο Εβάν Φουρνιέ
22:42 | 17.03.2026
22:42 | 17.03.2026
Έφτασε τους 22 πόντους ο Γάλλος
22:41 | 17.03.2026
81-75 με τρομερό τρίποντο του Φουρνιέ
22:41 | 17.03.2026
78-75 εύστοχη η βολή του Αμερικανού
22:40 | 17.03.2026
78-74 καλάθι και φάουλ του Χόρτον-Τάκερ
22:39 | 17.03.2026
78-72 με καλάθι του Πίτερς
22:38 | 17.03.2026
76-72 μειώνει ο Τάκερ
22:38 | 17.03.2026
76-69 απάντησε ο Τάκερ
22:37 | 17.03.2026
76-67 ο Φουρνιέ μπαίνει άμεσα στο σκοράρισμα
22:36 | 17.03.2026
Ξεκίνησε με λάθος η Φενέρ την τέταρτη περίοδο
22:35 | 17.03.2026
Ο Μπαρτζώκας δεν έβαλε καθόλου του «καυτό»« Φουρνιέ, αλλά ο Ολυμπιακός απέκτησε διαφορά 7 ποντων και ο Γάλλος θα επιστρέψει στην τέταρτη περίοδο
22:34 | 17.03.2026
Ολοκληρώθηκε το τρίτο δεκάλεπτο με τον Ολυμπιακό να έχει μία σημαντική διαφορά
22:34 | 17.03.2026
74-67 λέι απ του Χόρτον-Τάκερ
22:33 | 17.03.2026
74-65 με τρίποντο του Πίτερς, είχε προηγηθεί καλάθι της Φενερ
22:33 | 17.03.2026
71-63 με όμορφη συνεργασία Ντόρσεϊ - Μιλουτίνοφ και κάρφωμα του Σέρβου
22:32 | 17.03.2026
1:30 για το φινάλε της τρίτης περιόδο, την μπάλα ο Ολυμπιακός
22:31 | 17.03.2026
69-63 με 2/2 βολές του Ζάγκαρς
22:31 | 17.03.2026
69-61 με ωραίο λέι απ του ΜακΚίσικ
22:30 | 17.03.2026
67-61 με 3/3 βολές του Μπιμπέροβιτς
22:28 | 17.03.2026
67-58 με 2/2 βολές του Ντόρσεϊ, πατούσε τη γραμμή τελικά στο σουτ
22:28 | 17.03.2026
Κέρδισε τρεις βολές ο Ντόρσεϊ, τον γκρέμισε ο Κόλσον
22:27 | 17.03.2026
65-58 απάντησε από μακριά ο Χόρτον-Τάκερ που κρατάει τη Φενέρ στο ματς
22:26 | 17.03.2026
65-55 με τρίποντο του Ντόρσεϊ από την κορυφή
22:26 | 17.03.2026
62-55 λέι απ του Χόρτον-Τάκερ
22:24 | 17.03.2026
22:23 | 17.03.2026
Τάιμ άουτ με 4' να απομένουν
22:23 | 17.03.2026
62-53 με καλάθι του Κόλσον
22:22 | 17.03.2026
62-51 με καλάθι των Μπόλντγουιν και Βεζένκοφ
22:21 | 17.03.2026
Πρώτο καλάθι του Τούρκων στο δεύτερο ημίχρονο μετά από τέσσερα λεπτά αγώνα
22:21 | 17.03.2026
60-49 με τρίποντο του Μπόλντγουιν
22:20 | 17.03.2026
60-46 με floater του Γουόκαπ
22:18 | 17.03.2026
58-46 με 2/2 βολές του Ντόρσεϊ
22:16 | 17.03.2026
56-46 με 2/2 βολές του Μιλουτίνοφ
22:16 | 17.03.2026
54-46 τρομερό ξεκίνημα Γουόκαπ και Βεζένκοφ
22:15 | 17.03.2026
52-46 με λέι απ του Βεζένκοφ
22:15 | 17.03.2026
50-46 με καλάθι του Γουόκαπ στην έναρξη του τρίτου δεκαλέπτου
22:13 | 17.03.2026
Η μυθική εμφάνιση του Φουρνιέ στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα
22:00 | 17.03.2026
Οι Πειραιώτες χαλάρωσαν στο τέλος και έχασαν σημαντική διαφορά δέκα πόντων που απέκτησαν με ωραίο και γρήγορο μπάσκετ
21:58 | 17.03.2026
Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο, 48-46 μπροστά ο Ολυμπιακός
21:57 | 17.03.2026
Ο Ολυμπιακός απώλεσε τη διαφορά που απέκτησε στο δεύτερο δεκάλεπτο και θα παέι στο +2 στο ημίχρονο εκτός απροόπτου
21:53 | 17.03.2026
48-46 με τρίποντο του Κόλσον
21:53 | 17.03.2026
48-43 επιστρέφει με Χόρτον-Τάκερ η Φενερ
21:52 | 17.03.2026
48-41 με όμορφο καλάθι του Μπόλντγουιν
21:52 | 17.03.2026
48-39 καλάθι και φάουλ του Φουρνιέ
21:50 | 17.03.2026
46-39 με το τέταρτο τρίποντο του Μπιμπέροβιτς
21:49 | 17.03.2026
Τάιμ άουτ ξανά από τον Γιασικεβίτσιους, 2:30 απομένουν για τη λήξη του ημιχρόνου
21:48 | 17.03.2026
46-36 ξανά με τον Ντόντα Χολ, που είναι σημαντικός πυλώνας της διαφορά του Ολυμπιακού
21:47 | 17.03.2026
44-36 με 2/2 βολές του Πίτερς
21:46 | 17.03.2026
42-36 με καλάθι του Μπόνζι Κόλσον
21:45 | 17.03.2026
42-34 με ωραίο χουκ του Χολ
21:45 | 17.03.2026
Ακούει το όνομά του από τους φιλάθλους ο Εβάν Φουρνιέ
21:44 | 17.03.2026
Έφτασε τους 14 πόντους ο Γάλλος
21:44 | 17.03.2026
40-34 καλάθι και φάουλ από τον απίθανο Εβάν Φουρνιέ
21:43 | 17.03.2026
38-34 τρίποντο και από τον Πίτερς, συνεχίζει τις καλές άμυνες ο Ολυμπιακός
21:43 | 17.03.2026
35-34 ο Φουρνιέ απάντησε ξανά με τρίποντο
21:43 | 17.03.2026
32-34 ξανά με τρίποντο του Κόλσον
21:41 | 17.03.2026
32-31 ο Φουρνιέ απάντησε
21:41 | 17.03.2026
30-31 με τρομερό λέι απ του Χόρτον-Τάκερ
21:41 | 17.03.2026
Ο Ντόντα Χολ άλλαξε τις ισορροπίες στο παιχνίδι
21:40 | 17.03.2026
Τάιμ άουτ του Σάρας με 7:30 να απομένουν για το ημίχρονο
21:39 | 17.03.2026
Ο Ολυμπιακός δυνάμωσε στην άμυνα και αυτό του έδωσε καλάθια και αυτοπεποίθηση στην επίθεση για να προσπεράσει στο σκορ
21:39 | 17.03.2026
30-29 μπροστά ο Ολυμπιακός με κάρφωμα του Χολ μετά από αλλεπάλληλα επιθετικά ριμπάουντ
21:37 | 17.03.2026
Και δεύτερο μπλοκ του Χολ, στον Μπιτίμ αυτή τη φορά
21:37 | 17.03.2026
28-29 με τρίποντο του Φουρνιέ μετά από τρομερή κυκλοφορία της μπάλας
21:36 | 17.03.2026
Εντυπωασιακό μπλοκ του Χολ στον Ζάγκαρς, ίσως η πρώτη καλή άμυνα των Πειραιωτών στο παιχνίδι
21:35 | 17.03.2026
25-29 με σουτ μέσης απόστασης του Φουρνιέ
21:33 | 17.03.2026
Ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο με τη Φενέρ να έχει προβάδισμα 6 πόντων
21:33 | 17.03.2026
23-29 με τρίποντο του Κόλσον
21:32 | 17.03.2026
23-26 με 2/2 βολές του Γουόρντ
21:31 | 17.03.2026
21-26 με λέι απ του Φουρνιέ
21:30 | 17.03.2026
19-26 εύστοχη η βολή του Αμερικανού
21:29 | 17.03.2026
19-25 με τρομερό καλάθι και φάουλ του Χόρτον-Τάκερ
21:29 | 17.03.2026
19-23 με ελεύθερο τρίποντο του Τάκερ
21:27 | 17.03.2026
19-20 πλησιάζει ο Ολυμπιακός με τον Γουόρντ
21:27 | 17.03.2026
17-20 συνεχίζει καυτός ο Βεζένκοφ
21:26 | 17.03.2026
15-20 με 2/2 βολές του Μιλουτίνοφ, 3:20 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου
21:24 | 17.03.2026
Και ο Παπαλουκάς στο ΣΕΦ
21:24 | 17.03.2026
13-20 ο Μπιμπέροβιτς «σκοτώνει» τον Ολυμπιακό από το τρίποντο
21:23 | 17.03.2026
13-17 ξανά με τον Βεζένκοφ
21:22 | 17.03.2026
11-17 με λέι απ του Μπόλντουγουιν στον αινφιδιασμό, 8-0 σερί των Τούρκων
21:21 | 17.03.2026
11-15 με τρίποντο του Μπιμπέροβιτς
21:21 | 17.03.2026
11-12 με τρίποντο του Μπιρσέν, «τρελός» ο ρυθμός του αγώνα
21:21 | 17.03.2026
11-9 με καλάθι του τρομερού Βεζένκοφ, έφτασε τους 8 πόντους
21:20 | 17.03.2026
9-9 με σουτ μέσης απόστασης του Μπόλντγουιν
21:20 | 17.03.2026
9-7 με τη βολή του Ντόρσεϊ
21:19 | 17.03.2026
8-7 καλάθι και φάουλ ο Ντόρσεϊ
21:18 | 17.03.2026
6-7 με λέι απ του Βεζένκοφ στον αινφιδιασμό
21:18 | 17.03.2026
4-7 με 2/2 βολές του Βεζένκοφ
21:17 | 17.03.2026
2-7 με κάρφωμα του Μπόστον στον αιφνιδιασμό
21:17 | 17.03.2026
2-5 με καλάθι του Μπέρτς
21:17 | 17.03.2026
2-3 με λέι απ του Βεζένκοφ
21:16 | 17.03.2026
0-3 με τρίποντο του Μπιμπέροβιτς
21:15 | 17.03.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι στο ΣΕΦ
21:15 | 17.03.2026
Μπόλντγουιν, Μπόστον, Μπιμπέροβιτς, Μπιρσέν και Μπιρτς στην πεντάδα της Φενέρ
21:14 | 17.03.2026
Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ ξεκινούν για τον ΟΣΦΠ
21:11 | 17.03.2026
Σε ευχάριστο κλίμα έδωσαν τα χέρια ο Γιώργος Μπαρτζώκας με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους
21:09 | 17.03.2026
Ο Κώστας Φορτούνης είναι στο ΣΕΦ για να δει από κοντά το παιχνίδι
21:06 | 17.03.2026
Έχει ξεκινήσει η παρουσίαση των δύο ομάδων
21:06 | 17.03.2026
Η δωδεκάδα της Φενερμπαχτσέ
Μπέικοτ, Μπίρσεν, Μπάλντουιν, Χόρτον-Τάκερ, Μαχμούτογλου, Μπόστον, Μπιμπέροβιτς, Μπιτίμ, Ζάγκαρς, Κόλσον, Μπιρτς
21:06 | 17.03.2026
Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού
Γουόκαπ, Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, ΜακΚισίκ, Λαρεντζάκης, Γουόρντ, Παπανικολάου, Βεζένκοβ, Πίτερς, Μιλουτίνοβ, Χολ
21:01 | 17.03.2026
Ο Ολυμπιακός είναι στη 2η θέση με ρεκόρ 20-11 και η Φενέρ είναι στην πρώτη θέση με ρεκόρ 22-8
21:00 | 17.03.2026
Η Φενερμπαχτσέ πέρα από τις απουσίες των Ντε Κολό και Σίλβα που δεν ήταν στο ρότερ τη 14η αγωνιστική, δε θα έχει στη διάθεσή της τους Χολ, Γιάντουνεν και Μέλι που είναι τραυματίες
21:00 | 17.03.2026
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την πρωτοπόρο Φενερμπαχτσέ και στοχεύει στη νίκη που θα τον βάλει στο κόλπο της διεκδίκησης της πρώτης θέσης
20:59 | 17.03.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το εξ' αναβολής παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενερμπαχτσέ