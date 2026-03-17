Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ live για την 14η αγωνιστική της Euroleague

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Φενερμπαχτσέ για την 14η αγωνιστική της Euroleague σε ένα παιχνίδι που είχε αναβληθεί λόγω της κακοκαιρίας Byron. Οι δύο ομάδες θα παραταχθούν με ρόστερ Δεκεμβρίου και οι Πειραιώτες δε θα έχουν στη διάθεσή τους, τους Μόρις, Τζόουνς και Τζόσεφ. Εκτός για τους Τούρκους οι Σίλβα και Ντε Κολό.
Euroleague14η αγωνιστική
21:47 | 17.03.2026
44-36 με 2/2 βολές του Πίτερς
21:46 | 17.03.2026
42-36 με καλάθι του Μπόνζι Κόλσον
21:45 | 17.03.2026
42-34 με ωραίο χουκ του Χολ
21:45 | 17.03.2026
Ακούει το όνομά του από τους φιλάθλους ο Εβάν Φουρνιέ
21:44 | 17.03.2026
Έφτασε τους 14 πόντους ο Γάλλος
21:44 | 17.03.2026
40-34 καλάθι και φάουλ από τον απίθανο Εβάν Φουρνιέ
21:43 | 17.03.2026
38-34 τρίποντο και από τον Πίτερς, συνεχίζει τις καλές άμυνες ο Ολυμπιακός
21:43 | 17.03.2026
35-34 ο Φουρνιέ απάντησε ξανά με τρίποντο
21:43 | 17.03.2026
32-34 ξανά με τρίποντο του Κόλσον
21:41 | 17.03.2026
32-31 ο Φουρνιέ απάντησε
21:41 | 17.03.2026
30-31 με τρομερό λέι απ του Χόρτον-Τάκερ
21:41 | 17.03.2026
Ο Ντόντα Χολ άλλαξε τις ισορροπίες στο παιχνίδι
21:40 | 17.03.2026
Τάιμ άουτ του Σάρας με 7:30 να απομένουν για το ημίχρονο
21:39 | 17.03.2026
Ο Ολυμπιακός δυνάμωσε στην άμυνα και αυτό του έδωσε καλάθια και αυτοπεποίθηση στην επίθεση για να προσπεράσει στο σκορ
21:39 | 17.03.2026
30-29 μπροστά ο Ολυμπιακός με κάρφωμα του Χολ μετά από αλλεπάλληλα επιθετικά ριμπάουντ
21:37 | 17.03.2026
Και δεύτερο μπλοκ του Χολ, στον Μπιτίμ αυτή τη φορά
21:37 | 17.03.2026
28-29 με τρίποντο του Φουρνιέ μετά από τρομερή κυκλοφορία της μπάλας
21:36 | 17.03.2026
Εντυπωασιακό μπλοκ του Χολ στον Ζάγκαρς, ίσως η πρώτη καλή άμυνα των Πειραιωτών στο παιχνίδι
21:35 | 17.03.2026
25-29 με σουτ μέσης απόστασης του Φουρνιέ
21:33 | 17.03.2026
Ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο με τη Φενέρ να έχει προβάδισμα 6 πόντων
21:33 | 17.03.2026
23-29 με τρίποντο του Κόλσον
21:32 | 17.03.2026
23-26 με 2/2 βολές του Γουόρντ
21:31 | 17.03.2026
21-26 με λέι απ του Φουρνιέ
21:30 | 17.03.2026
19-26 εύστοχη η βολή του Αμερικανού
21:29 | 17.03.2026
19-25 με τρομερό καλάθι και φάουλ του Χόρτον-Τάκερ
21:29 | 17.03.2026
19-23 με ελεύθερο τρίποντο του Τάκερ
21:27 | 17.03.2026
19-20 πλησιάζει ο Ολυμπιακός με τον Γουόρντ
21:27 | 17.03.2026
17-20 συνεχίζει καυτός ο Βεζένκοφ
21:26 | 17.03.2026
15-20 με 2/2 βολές του Μιλουτίνοφ, 3:20 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου
21:24 | 17.03.2026
Και ο Παπαλουκάς στο ΣΕΦ
21:24 | 17.03.2026
13-20 ο Μπιμπέροβιτς «σκοτώνει» τον Ολυμπιακό από το τρίποντο
21:23 | 17.03.2026
13-17 ξανά με τον Βεζένκοφ
21:22 | 17.03.2026
11-17 με λέι απ του Μπόλντουγουιν στον αινφιδιασμό, 8-0 σερί των Τούρκων
21:21 | 17.03.2026
11-15 με τρίποντο του Μπιμπέροβιτς
21:21 | 17.03.2026
11-12 με τρίποντο του Μπιρσέν, «τρελός» ο ρυθμός του αγώνα
21:21 | 17.03.2026
11-9 με καλάθι του τρομερού Βεζένκοφ, έφτασε τους 8 πόντους
21:20 | 17.03.2026
9-9 με σουτ μέσης απόστασης του Μπόλντγουιν
21:20 | 17.03.2026
9-7 με τη βολή του Ντόρσεϊ
21:19 | 17.03.2026
8-7 καλάθι και φάουλ ο Ντόρσεϊ
21:18 | 17.03.2026
6-7 με λέι απ του Βεζένκοφ στον αινφιδιασμό
21:18 | 17.03.2026
4-7 με 2/2 βολές του Βεζένκοφ
21:17 | 17.03.2026
2-7 με κάρφωμα του Μπόστον στον αιφνιδιασμό
21:17 | 17.03.2026
2-5 με καλάθι του Μπέρτς
21:17 | 17.03.2026
2-3 με λέι απ του Βεζένκοφ
21:16 | 17.03.2026
0-3 με τρίποντο του Μπιμπέροβιτς
21:15 | 17.03.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι στο ΣΕΦ
21:15 | 17.03.2026
Μπόλντγουιν, Μπόστον, Μπιμπέροβιτς, Μπιρσέν και Μπιρτς στην πεντάδα της Φενέρ
21:14 | 17.03.2026
Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ ξεκινούν για τον ΟΣΦΠ
21:11 | 17.03.2026
Σε ευχάριστο κλίμα έδωσαν τα χέρια ο Γιώργος Μπαρτζώκας με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους
21:09 | 17.03.2026
Ο Κώστας Φορτούνης είναι στο ΣΕΦ για να δει από κοντά το παιχνίδι
21:06 | 17.03.2026
Έχει ξεκινήσει η παρουσίαση των δύο ομάδων
21:06 | 17.03.2026
Η δωδεκάδα της Φενερμπαχτσέ
Μπέικοτ, Μπίρσεν, Μπάλντουιν, Χόρτον-Τάκερ, Μαχμούτογλου, Μπόστον, Μπιμπέροβιτς, Μπιτίμ, Ζάγκαρς, Κόλσον, Μπιρτς
21:06 | 17.03.2026
Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού
Γουόκαπ, Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, ΜακΚισίκ, Λαρεντζάκης, Γουόρντ, Παπανικολάου, Βεζένκοβ, Πίτερς, Μιλουτίνοβ, Χολ
21:01 | 17.03.2026
Ο Ολυμπιακός είναι στη 2η θέση με ρεκόρ 20-11 και η Φενέρ είναι στην πρώτη θέση με ρεκόρ 22-8
21:00 | 17.03.2026
Η Φενερμπαχτσέ πέρα από τις απουσίες των Ντε Κολό και Σίλβα που δεν ήταν στο ρότερ τη 14η αγωνιστική, δε θα έχει στη διάθεσή της τους Χολ, Γιάντουνεν και Μέλι που είναι τραυματίες
21:00 | 17.03.2026
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την πρωτοπόρο Φενερμπαχτσέ και στοχεύει στη νίκη που θα τον βάλει στο κόλπο της διεκδίκησης της πρώτης θέσης
20:59 | 17.03.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το εξ' αναβολής παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενερμπαχτσέ