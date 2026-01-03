Αθλητικά

Ολυμπιακός: Η άφιξη των ερυθρόλευκων οπαδών στο Ηράκλειο για το Betsson Super Cup

Οι πρώτοι οπαδοί του Ολυμπιακού έκαναν την εμφάνισή τους στο Ηράκλειο
Ολυμπιακός: Η άφιξη των ερυθρόλευκων οπαδών στο Ηράκλειο για το Betsson Super Cup

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο για το τρόπαιο του Betsson Super Cup (17:00, MEGA, Newsit.gr), τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου (03.01.2026) έφτασαν στην Κρήτη οι πρώτοι φίλοι του Ολυμπιακού με το πλοίο της γραμμής. Περισσότεροι από 400 οπαδοί αποβιβάστηκαν στο Ηράκλειο και υπό τη συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων. Η μετακίνηση πραγματοποιήθηκε χωρίς προβλήματα, στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων ασφαλείας που έχουν ληφθεί για την ομαλή διεξαγωγή του τελικού..

Η πορεία τους έγινε μέσω της παραλιακής λεωφόρου, με τελικό προορισμό την περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού, όπου και θα περιμένουν μέχρι να ανοίξουν οι θύρες του γηπέδου.

Θυμίζουμε πως από την πλευρά των ερυθρόλευκων έχουν φύγει πάνω από 6.000 εισιτήρια.

