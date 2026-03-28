Ολυμπιακός και Βαγγέλης Μαρινάκης για Μαρινέλλα: «Η μοναδική της φωνή θα ηχεί για πάντα στις καρδιές μας»

Το αντίο του Ολυμπιακού και του Μαρινάκη στην Μαρινέλλα
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης στο Ρέντη / EUROKINISSI

Με μία κοινή ανάρτηση στα social media, ο Ολυμπιακός και ο ιδιοκτήτης της “ερυθρόλευκης” ΠΑΕ, Βαγγέλης Μαρινάκης, είπαν το δικό τους αντίο στη Μαρινέλλα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Ο Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποθέωσαν για μία τελευταία φορά τη σπουδαία ερμηνεύτρια της Ελλάδας, σημειώνοντας ότι η Μαρινέλλα θα παραμείνει στην καρδιά όλων των Ελλήνων.

Πιο συγκεκριμένα, η ανάρτηση ανέφερε τα εξής: “Με βαριά καρδιά αποχαιρετούμε τη Μαρινέλλα. Μια σπουδαία γυναίκα και ερμηνεύτρια, που θα αφήσει για πάντα το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι και την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας. Η μοναδική της φωνή και τα υπέροχα τραγούδια της θα ηχούν για πάντα στις καρδιές μας.

 
 
 
 
 
Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της”.

