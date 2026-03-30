Ολυμπιακός: «Κακώς αποβλήθηκε ο Ντόρσεϊ, μόνο ο Ναν έκανε κίνηση και του έδωσε κουτουλιά»

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός τοποθετήθηκε για το περιστατικό ανάμεσα στον Τάιλερ Ντόρσεϊ και τον Κέντρικ Ναν στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός πως τόσο ο Ναν όσο και ο Ντόρσεϊ αποβλήθηκαν πριν το τέλος του ημιχρόνου, θεωρώντας πως μόνο ο Αμερικανός γκαρντ έπρεπε να αποβληθεί.

Οι Πειραιώτες υποστηρίζουν ότι η αποβολή του Ντόρσεϊ ήταν άδικη, τονίζοντας ότι ο Ναν ήταν αυτός που προκάλεσε την ένταση.

“Ο Ντόρσεϊ δεν έχει κάνει την παραμικρή κίνηση να χτυπήσει τον Ναν. Είναι φανερό στο βίντεο του αγώνα. Κακώς αποβληθηκε. Μόνο ο Ναν κάνει κίνηση και του δίνει κουτουλιά”, αναφέρει η ερυθρόλευκη ΚΑΕ.