Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Η αποστολή που ανακοίνωσε ο Μεντιλίμπαρ για το μεγάλο ματς στο Champions League

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπάγερ Λεβερκούζεν για τα πλέι οφ του Champions League (18/02/26, 22:00, Newsit.gr, Mega, Cosmote Sport 2) στο «Γ. Καραϊσκάκης» και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή των ερυθρολεύκων για την κρίσιμη μάχη.

Ο Πιρόλα θα είναι κανονικά στη διάθεση του Ισπανού προπονητή για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Στις επιλογές του Μεντιλίμπαρ βρίσκονται και τα δύο μεταγραφικά αποκτήματα του Ιανουαρίου. Κλέιτον και Λουίζ πιθανότατα θα κάνουν το ευρωπαϊκό τους ντεμπούτο με τα ερυθρόλευκα.

Οι Πειραιώτες πριν λίγη ώρα ολοκλήρωσαν την τελευταία τους προπόνηση πριν την κρίσιμη μάχη με τη γερμανική ομάδα για το Champions League, με τον Ελ Κααμπί να εμφανίζεται ανανεωμένος στου Ρέντη.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.