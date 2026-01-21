Ολυμπιακός – Μακάμπι ανάλυση: Ο σεληνιασμένος Βεζένκοφ, η υπεροπλία στους ψηλούς και οι 29 ασίστ

Ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε διπρόσωπος στο εντός έδρας παιχνίδι με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 23η αγωνιστική της Euroleague, ωστόσο πήρε τη νίκη με 100-93 και έκανε ακόμα ένα βήμα τετράδας.

Το επιμέρους σκορ 31-10 σε μία υπερηχητική 2η περίοδο (με σερί 20-0 σ’ αυτό το διάστημα) έβαλε τις βάσεις και οδήγησε τους «ερυθρόλευκους» στην έκτη νίκη τους στα τελευταία επτά ματς, αλλά και τρίτη διαδοχική στη διοργάνωση, για το 14-8 (με αγώνα λιγότερο μετά την αναβολή της αναμέτρησης με τη Φενερμπαχτσέ της 14ης αγωνιστικής).

Οι Πειραιώτες κρατούν τη νίκη, έστω κι αν επέτρεψαν στη Μακάμπι να σημειώσει περισσότερους πόντους από τους 89,4 που ήταν ο μέσος όρος της πριν το τζάμπολ, εκνευρίζοντας τον Γιώργο Μπαρτζώκα με την κακή εμφάνισή τους στο τρίτο και στο τέταρτο δεκάλεπτο.

Ο σεληνιασμένος Βεζένκοφ

Ο Σάσα Βεζένκοφ είναι ο πιο “καυτός” παίκτης της Euroleague αυτή την περίοδο και βάζει πλώρη για το βραβείο του MVP στην κανονική διάρκεια.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ δεν σταματάει να φορτώνει τα αντίπαλα καλάθια χωρίς να κάνει ντρίμπλες, μετρώντας 28 πόντους με 6/8 τρίποντα κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ξεκινάει με τέτοια αυτοπεποίθηση τα παιχνίδια του Ολυμπιακού που είχε φτάσει τους 15 πόντους από το πρώτο δεκάλεπτο…

Στη μέρα του δύσκολα μπορεί να βρεθεί αντίπαλος να τον σταματήσει.

Η υπεροπλία στο “5”

Αν κάτι ξεχώρισε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι, αυτό είναι σίγουρα οι πολλές επιλογές που έχει πλέον ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη θέση του σέντερ.

Οι Πειραιώτες ξεκίνησαν με τον Μιλουτίνοφ, στο δεύτερο δεκάλεπτο έπαιξε ο Ταϊρίκ Τζόουνς, στο τρίτο δεκάλεπτο ο Ντόντα Χολ, ενώ ο Σέρβος σέντερ επέστρεψε στο παρκέ στο τέταρτο δεκάλεπτο για να κλείσει το ματς και να σταθεί λίγο άτυχος, καθώς τραυματίστηκε στις τελευταίες φάσεις του παιχνιδιού.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας πήρε πράγματα και από τους τρεις σέντερ του, με τον Μιλουτίνοφ να είναι ο κορυφαίος με 13 πόντους και 9 ριμπαύουντ.

Ο νέος ψηλός του Ολυμπιακού, Ταϊρίκ Τζόουνς, είχε 6 πόντους, 3 ριμπαόυντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 7 λεπτά, ενώ ο Ντόντα Χολ είχε 7 πόντους και 4 ριμπάουντ σε 10 λεπτά, όλα στην τρίτη περίοδο.

Οι 29 ασίστ

Ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα στην κυκλοφορία της μπάλας, πετυχαίνοντας πολλούς πόντους μέσα από συνεργασίες.

Στο παιχνίδι με τη Μακάμπι, οι Πειραιώτες μοίρασαν 29 ασίστ, με τον Φουρνίε, κόντρα στον ρόλο του, να βγαίνει μπροστά και να μοιράζει 9 τελικές πάσες! Ο Γάλλος γκαρντ έκανε και αρκετά λάθη στο δεύτερο μέρος, αλλά δεν κόστισαν στον Ολυμπιακό.

5 ασίστ είχε και ο άλλος σκόρερ της ομάδας, Ντόρσεϊ, όπως και ο Γουόκαπ, ο οποίος ειδικεύεται σ’ αυτόν τον τομέα.