Ολυμπιακός: Με Κίναν Έβανς η αποστολή για το Super Cup της Ρόδου

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τα παιχνίδια στο Super Cup της Ρόδου, που θα ανοίξουν τη σεζόν στο ελληνικό μπάσκετ, περιμένοντας σύντομα την επιστροφή του Κίναν Έβανς στο ρόστερ του.

Ένας νέος τραυματισμός πήγε ξανά… πίσω τον Κίναν Έβανς για την επάνοδό του στην αγωνιστική δράση, αλλά η κατάστασή του φαίνεται ότι είναι καλύτερη του ανανεωμένου και ο Ολυμπιακός θα τον έχει μαζί στην αποστολή για το Super Cup της Ρόδου.

Ο Αμερικανός γκαρντ δεν αναμένεται να αγωνιστεί κόντρα στην Καρδίτσα (26/9, 20:30), αλλά ο στόχος είναι να μπει σύντομα με την ομάδα, καθώς ο Γιώργος Μπαρτζώκας υπολογίζει ιδιαίτερα σε εκείνον για τις θέσεις των γκαρντ.