Ολυμπιακός: Με Μιλουτίνοφ η εξάδα ξένων των Πειραιωτών για τον προημιτελικό με την ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ για τον προημιτελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας και ο Νίκολά Μιλουτίνοφ θα είναι κανονικά στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Ντόντα Χολ έμεινε εκτός εξάδας για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ βρίσκεται στις ΗΠΑ για προσωπικούς λόγους και δεν θα αγωνιστεί, ενώ εκτός είναι και οι ΜακΚίσικ, Έβανς και Φαλ. Νωρίτερα, γνωστή είχε γίνει και η εξάδα ξένων της Ένωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην εξάδα προτιμήθηκε ο Νιλικίνα αντί του Μόρις, που προέρχεται από μεγάλη αγωνιστική απραξία.

Η εξάδα ξένων του Ολυμπιακού: Νιλικίνα, Φουρνιέ, Τζόουνς, Μιλουτίνοφ, Πίτερς και Γουόρντ.