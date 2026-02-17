Αθλητικά

Ολυμπιακός: Με Μιλουτίνοφ η εξάδα ξένων των Πειραιωτών για τον προημιτελικό με την ΑΕΚ

Ο Ντόντα Χολ έμεινε εκτός για την αναμέτρησης του Allwyn Final 8
Ο Μιλουτίνοφ
Ο Μιλουτίνοφ με τη φανέλα του Ολυμπιακού/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ για τον προημιτελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας και ο Νίκολά Μιλουτίνοφ θα είναι κανονικά στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Ντόντα Χολ έμεινε εκτός εξάδας για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ βρίσκεται στις ΗΠΑ για προσωπικούς λόγους και δεν θα αγωνιστεί, ενώ εκτός είναι και οι ΜακΚίσικ, Έβανς και Φαλ. Νωρίτερα, γνωστή είχε γίνει και η εξάδα ξένων της Ένωσης.

Στην εξάδα προτιμήθηκε ο Νιλικίνα αντί του Μόρις, που προέρχεται από μεγάλη αγωνιστική απραξία.

Η εξάδα ξένων του Ολυμπιακού: Νιλικίνα, Φουρνιέ, Τζόουνς, Μιλουτίνοφ, Πίτερς και Γουόρντ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
116
77
72
70
59
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo