Ο Χάμες Ροντρίγκες ολοκλήρωσε τις ιατρικές εξετάσεις και πλέον μένουν μόνο τα τυπικά για την επισημοποίηση της μεταγραφής του από τον Ολυμπιακό.

Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Χάμες Ροντρίγκες στον Ολυμπιακός. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο Κολομβιανός μεσοεπιθετικός υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και πλέον απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις για την επισημοποίηση του ”γάμου”.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κολομβιανός αστέρας ο οποίος έχει υπάρξει συμπαίκτης με τον Μαρσέλο στη Ρεάλ Μαδρίτης είναι στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού από το μεσημέρι της Τετάρτης, με τη μεταγραφική βόμβα πλέον να είναι προ των πυλών.

James Rodriguez has successfully completed medical tests in Greece — so he will sign the contract soon as new Olympiacos player. 🚨⚪️🔴 #Olympiacos



Loan deal from Al Rayyan with also buy option included. pic.twitter.com/LNXOYZOWLP