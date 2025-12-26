Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Ρέτσος έκανε μαθήματα ελληνικών στον Τσικίνιο

Ο πιο καλός “μαθητής” αποδείχθηκε ο παίκτης του Ολυμπιακού
Ολυμπιακός: Ο Ρέτσος έκανε μαθήματα ελληνικών στον Τσικίνιο

Ο Ολυμπιακός δημοσίευσε στα social media ένα video με τα μαθήματα ελληνικών που προσπάθησε να κάνει ο Παναγιώτης Ρέτσος στον Τσικίνιο.

Ο Παναγιώτης Ρέτσος τεστάρει τις γνώσεις του Τσικίνιο στα ελληνικά, βοηθώντας τον συμπαίκτη του να μάθει κάποιες φράσεις που χρησιμοποιούμε συχνά στη χώρα μας και που θα τον βοηθήσουν στην καθημερινότητά του.

 
 
 
 
 
Από το απλό “θα ήθελα να παραγγείλω, παρακαλώ”, μέχρι τα πιο δύσκολα “μου αρέσει ο ήλιος και η θάλασσα στην Ελλάδα” αλλά και το “είσαι στο μυαλό, κάτι μαγικό, ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού έδειξε να είναι. Ένας… καλός μαθητής!

Αθλητικά
