Ολυμπιακός: Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καθαρίζει τα χιόνια με φτυάρι στο Άμστερνταμ για να γίνει η προπόνηση των Πειραιωτών

Σε χιονισμένο τοπίο η προπόνηση των ερυθρολεύκων μετά την πρόκριση στα νοκ άουτ του Champions League
Ο Μεντιλίμπαρ
Ο Μεντιλίμπαρ φτυαρίζει τα χιόνια στο Άμστερνταμ/ φωτογραφία από X @Olympiacosfc

Ο Ολυμπιακός το βράδυ της Τετάρτης (28/01/26) πανηγύρισε μία σπουδαία πρόκριση στα πλέι οφ του Champions League με νίκη με 2-1 στην έδρα του Άγιαξ και την επόμενη μέρα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρέθηκε να καθαρίζει τα χιόνια στο προπονητικό κέντρο που φιλοξενείται η ομάδα του.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όπως φαίνεται χαρακτηριστικά από την ανάρτηση που έκανε ο Ολυμπιακός στο X πήρε το φτυάρι και άρχισε να καθαρίζει τα χιόνια που είχαν καλύψει το χορτάρι, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προπόνηση της ομάδας του.

«Ο προπονητής μας είναι καλύτερος από τον δικό σας», έγραψαν οι Πειραιώτες στην ανάρτησή με τις φωτογραφίες που δείχνουν τον Ισπανό να καθαρίζει το γήπεδο.

 

Οι ερυθρόλευκοι μπορεί να πήραν την πρόκριση στο Champions League, πρέπει, όμως να συγκεντρωθούν στις υποχρεώσεις τους, καθώς τους περιμένει μία σημαντική αναμέτρηση με την ΑΕΚ για τη Super League εκτός έδρας (01/02/26, 21:00).

 

Ο Ολυμπιακός ανέβασε και βίντεο από την προπόνηση της ομάδας το οποίο συνόδευσαν με τη λεζάντα: «Έτσι προπονούνται τα λιοντάρια μας μετά από τη θρυλική πρόκριση στο Champions League».

