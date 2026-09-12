Ολυμπιακός – ΟΦΗ live για την 4η αγωνιστική στη Super League

Οι Κρητικοί έβγαλαν πολύ όμορφα και γρήγορα την αντεπίθεση, ο Αθανασίου με μια μπαλιά βρήκε ολομόναχο τον Κόντρο μέσα στην περιοχή, ο οποίος με ένα δυνατό σουτ νίκησε τον Ορτέγα και έγραψε το 0-1