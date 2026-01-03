Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Ένταση και μικροεπεισόδια ανάμεσα σε οπαδούς πριν τον τελικό του Betsson Super Cup

Μικρής κλίμακας επεισόδια σημειώθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου (03.01.2026) στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στο ύψος του Ξενία και χαμηλά στη Γιαμαλάκη, ανάμεσα σε οπαδούς του Ολυμπιακού και του ΟΦΗ, λίγες ώρες πριν από την έναρξη του τελικού του Betsson Super Cup (17:00, MEGA, Newsit.gr) στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα “patris.gr” και “creta24.gr”, οπαδοί του ΟΦΗ και του Ολυμπιακού συνταντήθηκαν και άρχισαν να πετάνε πέτρες και καπνογόνα (αν και το ραντεβού στην παραλιακή λεωφόρο είχε δοθεί για σήμερα στις 14.00 το μεσημέρι, τελικά οι φίλοι των Πειραιωτών συγκεντρώθηκαν νωρίτερα και είχαμε το συγκεκριμένο περιστατικό). Στη στιγμή έντασης που υπήρξε, προκλήθηκαν φθορές σε κάδους απορριμμάτων.

Στο σημείο βρίσκονταν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που επενέβησαν άμεσα κι έτσι τα επεισόδια δεν πήραν έκταση.

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού συγκεντρώθηκαν στη συνέχεια έξω από γνωστή καφετέρια της παραλιακής, αναμένοντας την αποστολή των ερυθρόλευκων που θα κατευθυνθεί στο Παγκρήτιο Στάδιο. Ακολούθως, θα κατευθυνθούν πεζοί προς την έδρα του τελικού του Betsson Super Cup.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί του Σαββάτου έφθασαν με το πλοίο της γραμμής περίπου 400 οπαδοί του Ολυμπιακού,,οι οποίοι κατευθύνθηκαν από την ΕΛΑΣ στη Ν. Αλικαρνασσό ενώ στο γήπεδο αναμένεται συνολικά να βρεθούν σήμερα περισσότεροι από 7.000 φίλαθλοι των “ερυθρόλευκων”, στη συντριπτική τους πλειοψηφία Κρητικοί.

Ο ΟΦΗ από την πλευρά του έχει σχεδόν εξαντλήσει τα 8.200 εισιτήρια που έλαβε για τον μεγάλο αγώνα.