Αθλητικά

Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Η πορεία των ερυθρόλευκων οπαδών προς το Παγκρήτιο για τον τελικό του Betsson Super Cup

Οι φίλοι του Ολυμπιακού παίρνουν θέση στο Παγκρήτιο Στάδιο
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Η ατμόσφαιρα στο Ηράκλειο και πιο συγκεκριμένα στο Παγκρήτιο Στάδιο «ζεσταίνεται» για τον τελικό του Super Cup, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΟΦΗ.

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού ξεκίνησαν πορεία από το ύψος του Ιστορικού Μουσείου, κατευθυνόμενοι προς το Παγκρήτιο, παίρνοντας σιγά σιγά τις θέσεις τους για το ματς που θα κρίνει τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Νωρίτερα, σημειώθηκαν επεισόδια στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου, συγκεκριμένα στο ύψος του Ξενία και χαμηλά στη Γιαμαλάκη, ανάμεσα σε οπαδούς του Ολυμπιακού και του ΟΦΗ.

Θυμίζουμε πως από την πλευρά των Πειραιωτών έχουν φύγει πάνω από 7.000 εισιτήρια. Από την πλευρά του, ο ΟΦΗ έχει σχεδόν εξαντλήσει τα εισιτήρια που του διατέθηκαν για τον μεγάλο αγώνα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
148
144
113
71
63
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo