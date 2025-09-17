Ολυμπιακός – Πάφος: Να κάνει μια θρυλική πρεμιέρα στη League Phase του Champions League

Η μεγάλη στιγμή έφτασε! Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να μπει και πάλι στην «αρένα» του Champions League, συμμετέχοντας για πρώτη φορά στη League Phase της διοργάνωσης. Πρώτος αντίπαλος για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, η κυπριακή Πάφος (17.09.2025, 19:45Newsit.gr, COSMOTE SPORT 2).

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός και ο Ολυμπιακός γνωρίζει ότι πρέπει να εκμεταλλευτεί το κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» και να πάρει το «τρίποντο» κόντρα στην Πάφο, προκειμένου να έχει ελπίδα για να συνεχίσει στο Champions League, τερματίζοντας στις 24 πρώτες θέσεις.

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά τη σεζόν 2020-21.Το παιχνίδι ασφαλώς και δεν θα είναι εύκολο για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αφού έχει να αντιμετωπίσει το καλοδουλεμένο σύνολο του Χουάν Κάρλος Καρσέδο, που στην ιστορική του παρουσία στο Champions League μετράει 3/3 εκτός έδρας νίκες στα προκριματικά της διοργάνωσης.

Το «Γ. Καραϊσκάκης» αναμένεται να αποτελέσει τον… 12ο παίκτη του Ολυμπιακού, με τους φίλους της ομάδας δίνουν τον… τόνο, για μια μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά, γεμίζοντας τις εξέδρες του.

Στην αναμέτρηση με τους πρωταθλητές Κύπρου, ο Μεντιλίμπαρ δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ζέλσον Μαρτίνς, ο οποίος έχει υποστεί θλάση. Αντίθετα, αυξημένες είναι οι πιθανότητες να αγωνιστεί ο Ροντινέι, ο οποίος βρέθηκε στην αποστολή του Βάσκου τεχνικού.

Ο Ρουμάνος Ίστβαν Κόβακς ορίστηκε να σφυρίξει τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Πάφο για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League.

Βοηθοί του είναι οι Μιχάι Μαρίκα, Φέρεντς Τουνιόγκι κα τέταρτος ο Σάμπολς Κόβακς. Στο VAR θα βρίσκεται ο Ρουμάνος Καταλίν Πόπα με βοηθό τον Μαρσέλ Μπιρσάν. Ο Κόβακς είχε σφυρίξει τον περσινό τελικό του Champions League με νικήτρια την Παρί Σεν Ζερμέν με πεντάρα επί της Ίντερ.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase

17/09/2025: Ολυμπιακός – Πάφος

01/10/2025: Άρσεναλ – Ολυμπιακός

21/10/2025: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

04/11/2025: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν

26/11/2025: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης

09/12/2025: Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός

20/01/2026: Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν

28/01/2026: Άγιαξ – Ολυμπιακός