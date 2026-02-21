Ολυμπιακός – Παναιτωλικός 2-0 τελικό: Επιστροφή στις νίκες για τους ερυθρόλευκους στην Super League

Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναιτωλικό 2-0 στο παιχνίδι για την 22η αγωνιστική της Super League και επέστρεψε στις νίκες και στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος.
Οι Πειραιώτες συνεργάστηκαν υπέροχα μέσα στην περιοχή και ο Ορτέγκα δεν κατάφερε να νικήσει τον Ουκρανό
Ο παίκτης των φιλοξενούμενων μπήκε στην περιοχή και δοκίμασε ένα σουτ, το οποίο όμως πέρασε δίπλα από το κάθε το δοκάρι του Τζολάκη
Ο Ιταλός πήγε να το κάνει ξανά στο παιχνίδι, αφού και πάλι από κόρνερ του Τσικίνιο σηκώθηκε ψηλότερα από όλους, όμως η κεφαλιά του πέρασε δίπλα από το δοκάρι
Έκανέ υπέροχη ενέργεια και μπήκε στην περιοχή, όμως το σουτ του με το αριστερό απομακρύνθηκε για ακόμα μία φορά από τον Κουτσερένκο
Μετά από ωραία ενέργεια και πάσα του Τσικίνιο ο Λουίζ σούταρε, όμως ο Αποστολόπουλος έβαλε το πόδι του και έδιωξε σε κόρνερ
Ο Βραζιλιάνος είχε δύο ευκαιρίες για να σκοράρει, όμως αρχικά το πλασέ του απομακρύνθηκε από τον Κουτσερένκο και στη συνέχεια από πλεονεκτική θέση έστειλε την μπάλα πολύ ψηλά μακριά από την εστία
Ο μέσος του Ολυμπιακού μετά από καταπληκτική ενέργεια του Αντρέ Λουίζ μπήκε στην περιοχή και σούταρε από πλάγια θέση, όμως νικήθηκε από τον Κουτσερένκο
Ο Κοστίνια μπήκε στην περιοχή μετά από πάσα του Λουίζ, έδωσε στον Ταρέμι στο σημείο του πέναλτι με τον Ιρανό να σουτάρει με τη μία και να τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι του Παναιτωλικού
Ο Ιρανός βγήκε απέναντι από τον Κουτσερένκο, όμως νικήθηκε από τον Ουκρανό στο τετ α τετ
Ο Ιταλός μετά από κόρνερ του Τσικίνιο σηκώθηκε πιο ψηλά από όλους και με καταπληκτική κεφαλιά άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση
Ο Αργεντινός σούταρε έξω από την περιοχή, με την μπάλα να περνά λίγο δίπλα από το κάθετο δοκάρι του Ουκρανού
Ο επόπτης σήκωσε τη σημαία για οφσάιντ μετά την ολοκλήρωση της φάσης
Ο Νασιμέντο συνέκλινε από τα αριστερά και δοκίμασε το πόδι του έξω απο την περιοχή, με τον Κουτσερένκο να μπλοκάρει εύκολα
Ένα γέμισμα του Αντρέ Λουίζ, η μπάλα εύκολα στην αγκαλιά του Κουτσερένκο
Διαιτητής: Ζαμπαλάς
Βοηθοί: Κωνσταντίνου, Κόλλιας
4ος: Κόκκινος
VAR: Ιωάννης Παπαδόπουλος
AVAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης
Στον πάγκο για τους Αγρινιώτες είναι οι Ζϊβκοβιτς, Παρδαλός, Γκαρσία, Αγαπάκης, Μπελεβώνης, Νικολάου, Μπρέγκου, Σμυρλής, Μίχαλακ, Άλεξιτς, Χουάν Γκαρσία
Στον πάγκο για τους Πειραιώτες είναι οι Πασχαλάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Έσε, Ρέτσος, Μουζακίτης, Γιαζίτζι
Κουτσερένκο, Γκραναθ, Κόγιτς, Σιέλης, Αποστολόπουλος, Μλάντεν, Εστεμπάν, Μάτσαν, Λομπάτο, Ρόσα, Μπάτζι
Τζολάκης, Κοστίνια, Καλογερόπουλος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Νασιμέντο, Ταρέμι
Ο Παναιτωλικός είναι στην 10η θέση της βαθμολογίας με 21 βαθμούς και θέλει να απομακρυνθεί από τη ζώνη του υποβιβασμού
Ο Ολυμπιακός μετά από δύο αρνητικά αποτελέσματα στο ελληνικό πρωτάθλημα κόντρα σε Παναθηναϊκό (0-1) και Λεβαδειακό (0-0) θέλει να πάρει τη νίκη για να ανέβει στην κορυφή της βαθμολογίας
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναιτωλικό για την 22η αγωνιστική της Super League