Αθλητικά

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός 2-0 τελικό: Επιστροφή στις νίκες για τους ερυθρόλευκους στην Super League

Ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
Ο Γιαζίτσι πανηγυρίζει το γκολ του
Super League
22η αγωνιστική
2 - 0
Τελικό σκορ
Ο Γιαζίτσι πανηγυρίζει το γκολ του/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναιτωλικό 2-0 στο παιχνίδι για την 22η αγωνιστική της Super League και επέστρεψε στις νίκες και στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος. 

18:57 | 21.02.2026
Καλό σας απόγευμα από το Newsit.gr
18:57 | 21.02.2026
Ο Πιρόλα
Ολυμπιακός – Παναιτωλικός 2-0: Πιρόλα και Γιαζίτσι υπέγραψαν την επιστροφή των Πειραιωτών στην κορυφή της Super League
Οι Πειραιώτες επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα στο ελληνικό πρωτάθλημα
18:52 | 21.02.2026
Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι. 2-0 κέρδισε ο Ολυμπιακός τον Παναιτωλικό
18:48 | 21.02.2026
91'
Αλλά τρία λεπτά μένουν για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι
18:46 | 21.02.2026
89'
Γκολ για τον Ολυμπιακό με τον Γιαζίτσι, 2-0 το σκορ
18:43 | 21.02.2026
88'
Ο Κουτσερένκο κράτησε με εντυπωσιακό τρόπο το 1-0

Οι Πειραιώτες συνεργάστηκαν υπέροχα μέσα στην περιοχή και ο Ορτέγκα δεν κατάφερε να νικήσει τον Ουκρανό

18:42 | 21.02.2026
86'
Ο Τζολάκης απέκρουσε εύκολα το σουτ του Άλεξιτς
18:36 | 21.02.2026
85'
Οι Πειραιώτες ελέγχουν το παιχνίδι, αλλά δεν έχουν καταφέρει να το «καθαρίσουν» ακόμα
18:27 | 21.02.2026
78'
Ο Μάτσαν απείλησε για τον Παναιτωλικό

Ο παίκτης των φιλοξενούμενων μπήκε στην περιοχή και δοκίμασε ένα σουτ, το οποίο όμως πέρασε δίπλα από το κάθε το δοκάρι του Τζολάκη

18:25 | 21.02.2026
70'
Χαμένη ευκαιρία με τον Πιρόλα

Ο Ιταλός πήγε να το κάνει ξανά στο παιχνίδι, αφού και πάλι από κόρνερ του Τσικίνιο σηκώθηκε ψηλότερα από όλους, όμως η κεφαλιά του πέρασε δίπλα από το δοκάρι

18:24 | 21.02.2026
68'
Ο Λουίζ βρέθηκε ξανά κοντά στο γκολ

Έκανέ υπέροχη ενέργεια και μπήκε στην περιοχή, όμως το σουτ του με το αριστερό απομακρύνθηκε για ακόμα μία φορά από τον Κουτσερένκο

18:23 | 21.02.2026
67'
Ακόμα μία χαμένη ευκαιρία του Αντρέ Λουίζ

Μετά από ωραία ενέργεια και πάσα του Τσικίνιο ο Λουίζ σούταρε, όμως ο Αποστολόπουλος έβαλε το πόδι του και έδιωξε σε κόρνερ

18:17 | 21.02.2026
65'
Κοντά στο 2-0 ο Ολυμπιακός με τον Αντρέ Λουίζ

Ο Βραζιλιάνος είχε δύο ευκαιρίες για να σκοράρει, όμως αρχικά το πλασέ του απομακρύνθηκε από τον Κουτσερένκο και στη συνέχεια από πλεονεκτική θέση έστειλε την μπάλα πολύ ψηλά μακριά από την εστία

18:09 | 21.02.2026
60'
Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να πιέζει για να βρει δεύτερο γκολ και να «καθαρίσει» το παιχνίδι
18:07 | 21.02.2026
51'
Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Τσικίνιο

Ο μέσος του Ολυμπιακού μετά από καταπληκτική ενέργεια του Αντρέ Λουίζ μπήκε στην περιοχή και σούταρε από πλάγια θέση, όμως νικήθηκε από τον Κουτσερένκο

18:06 | 21.02.2026
49'
Δοκάρι για τον Ολυμπιακό με τον Ταρέμι

Ο Κοστίνια μπήκε στην περιοχή μετά από πάσα του Λουίζ, έδωσε στον Ταρέμι στο σημείο του πέναλτι με τον Ιρανό να σουτάρει με τη μία και να τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι του Παναιτωλικού

18:01 | 21.02.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης
17:45 | 21.02.2026
Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο με τον Ολυμπιακό να προηγείται 1-0 κόντρα στον Παναιτωλικό
17:43 | 21.02.2026
44'
Ο Ταρέμι ζήτησε πέναλτι σε μία μονομαχία με τον Κουτσερένκο, όμως ο Ζαμπαλάς έδειξε ότι ο Ουκρανός πρόλαβε να βρει την μπάλα
17:42 | 21.02.2026
43'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Ταρέμι

Ο Ιρανός βγήκε απέναντι από τον Κουτσερένκο, όμως νικήθηκε από τον Ουκρανό στο τετ α τετ

17:37 | 21.02.2026
Ο Ιταλός με το λευκό περιμετώπιο πανηγυρίζει το γκολ του
Ο Πιρόλα πανηγυρίζει το γκολ του στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
17:37 | 21.02.2026
Ο Πιρόλα πέτυχε το πρώτο του γκολ με τον Ολυμπιακό και αποθεώθηκε από τους φίλους της ομάδας
17:35 | 21.02.2026
37'
Γκολ για τον Ολυμπιακό με κεφαλιά του Πιρόλα

Ο Ιταλός μετά από κόρνερ του Τσικίνιο σηκώθηκε πιο ψηλά από όλους και με καταπληκτική κεφαλιά άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση

17:35 | 21.02.2026
35'
Ο Σιπιόνι είχε την καλύτερη στιγμή στο παιχνίδι

Ο Αργεντινός σούταρε έξω από την περιοχή, με την μπάλα να περνά λίγο δίπλα από το κάθετο δοκάρι του Ουκρανού

17:17 | 21.02.2026
21'
Ο Ταρέμι βρέθηκε απέναντι από τον Κουτσερένκο, όμως νικήθηκε στο τετ α τετ από τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων

Ο επόπτης σήκωσε τη σημαία για οφσάιντ μετά την ολοκλήρωση της φάσης

17:10 | 21.02.2026
17'
Καλή στιγμή με τον Νασιμέντο

Ο Νασιμέντο συνέκλινε από τα αριστερά και δοκίμασε το πόδι του έξω απο την περιοχή, με τον Κουτσερένκο να μπλοκάρει εύκολα

17:05 | 21.02.2026
10'
Πρώτη απειλή για τον Ολυμπιακό

Ένα γέμισμα του Αντρέ Λουίζ, η μπάλα εύκολα στην αγκαλιά του Κουτσερένκο

17:05 | 21.02.2026
6'
Αναγνωριστικά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης
16:57 | 21.02.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι
16:55 | 21.02.2026
Οι παίκτες έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο
16:52 | 21.02.2026

Διαιτητής: Ζαμπαλάς

Βοηθοί: Κωνσταντίνου, Κόλλιας

4ος: Κόκκινος

VAR: Ιωάννης Παπαδόπουλος

AVAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης

16:52 | 21.02.2026

Στον πάγκο για τους Αγρινιώτες είναι οι Ζϊβκοβιτς, Παρδαλός, Γκαρσία, Αγαπάκης, Μπελεβώνης, Νικολάου, Μπρέγκου, Σμυρλής, Μίχαλακ, Άλεξιτς, Χουάν Γκαρσία

16:51 | 21.02.2026

Στον πάγκο για τους Πειραιώτες είναι οι Πασχαλάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Έσε, Ρέτσος, Μουζακίτης, Γιαζίτζι

16:49 | 21.02.2026
Βροχερός ο καιρός στο «Γ. Καραϊσκάκης»
16:48 | 21.02.2026
H ενδεκάδα του Παναιτωλικού

Κουτσερένκο, Γκραναθ, Κόγιτς, Σιέλης, Αποστολόπουλος, Μλάντεν, Εστεμπάν, Μάτσαν, Λομπάτο, Ρόσα, Μπάτζι

16:44 | 21.02.2026
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Τζολάκης, Κοστίνια, Καλογερόπουλος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Νασιμέντο, Ταρέμι

16:43 | 21.02.2026

Ο Παναιτωλικός είναι στην 10η θέση της βαθμολογίας με 21 βαθμούς και θέλει να απομακρυνθεί από τη ζώνη του υποβιβασμού

16:43 | 21.02.2026

Ο Ολυμπιακός μετά από δύο αρνητικά αποτελέσματα στο ελληνικό πρωτάθλημα κόντρα σε Παναθηναϊκό (0-1) και Λεβαδειακό (0-0) θέλει να πάρει τη νίκη για να ανέβει στην κορυφή της βαθμολογίας

16:43 | 21.02.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναιτωλικό για την 22η αγωνιστική της Super League

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
197
183
173
139
103
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo