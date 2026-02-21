Αθλητικά

Ολυμπιακός – Παναιτωλικός live για την 22η αγωνιστική της Super League

Την επιστροφή στις νίκες θα ψάξουν οι Πειραιώτες στο «Γ. Καραϊσκάκης»
Ο Αντρέ Λουίζ
Super League
22η αγωνιστική
Ο Αντρέ Λουίζ με τη φανέλα του Ολυμπιακού/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναιτωλικό για την 22η αγωνιστική της Super League και θέλει να επιστρέψει στις νίκες για να ανέβει στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος. Οι φιλοξενούμενοι θα ψάξουν ένα θετικό αποτέλεσμα για να απομακρυνθούν παραπάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

16:52 | 21.02.2026

Διαιτητής: Ζαμπαλάς

Βοηθοί: Κωνσταντίνου, Κόλλιας

4ος: Κόκκινος

VAR: Ιωάννης Παπαδόπουλος

AVAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης

16:52 | 21.02.2026

Στον πάγκο για τους Αγρινιώτες είναι οι Ζϊβκοβιτς, Παρδαλός, Γκαρσία, Αγαπάκης, Μπελεβώνης, Νικολάου, Μπρέγκου, Σμυρλής, Μίχαλακ, Άλεξιτς, Χουάν Γκαρσία

16:51 | 21.02.2026

Στον πάγκο για τους Πειραιώτες είναι οι Πασχαλάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Έσε, Ρέτσος, Μουζακίτης, Γιαζίτζι

16:49 | 21.02.2026
Βροχερός ο καιρός στο «Γ. Καραϊσκάκης»
16:48 | 21.02.2026
H ενδεκάδα του Παναιτωλικού

Κουτσερένκο, Γκραναθ, Κόγιτς, Σιέλης, Αποστολόπουλος, Μλάντεν, Εστεμπάν, Μάτσαν, Λομπάτο, Ρόσα, Μπάτζι

16:44 | 21.02.2026
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Τζολάκης, Κοστίνια, Καλογερόπουλος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Νασιμέντο, Ταρέμι

16:43 | 21.02.2026

Ο Παναιτωλικός είναι στην 10η θέση της βαθμολογίας με 21 βαθμούς και θέλει να απομακρυνθεί από τη ζώνη του υποβιβασμού

16:43 | 21.02.2026

Ο Ολυμπιακός μετά από δύο αρνητικά αποτελέσματα στο ελληνικό πρωτάθλημα κόντρα σε Παναθηναϊκό (0-1) και Λεβαδειακό (0-0) θέλει να πάρει τη νίκη για να ανέβει στην κορυφή της βαθμολογίας

16:43 | 21.02.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναιτωλικό για την 22η αγωνιστική της Super League

Αθλητικά
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
