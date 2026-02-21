Ολυμπιακός – Παναιτωλικός live για την 22η αγωνιστική της Super League

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναιτωλικό για την 22η αγωνιστική της Super League και θέλει να επιστρέψει στις νίκες για να ανέβει στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος. Οι φιλοξενούμενοι θα ψάξουν ένα θετικό αποτέλεσμα για να απομακρυνθούν παραπάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.