Ολυμπιακός – Παναιτωλικός live για την 22η αγωνιστική της Super League

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναιτωλικό για την 22η αγωνιστική της Super League και θέλει να επιστρέψει στις νίκες για να ανέβει στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος. Οι φιλοξενούμενοι θα ψάξουν ένα θετικό αποτέλεσμα για να απομακρυνθούν παραπάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.
Διαιτητής: Ζαμπαλάς
Βοηθοί: Κωνσταντίνου, Κόλλιας
4ος: Κόκκινος
VAR: Ιωάννης Παπαδόπουλος
AVAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης
Στον πάγκο για τους Αγρινιώτες είναι οι Ζϊβκοβιτς, Παρδαλός, Γκαρσία, Αγαπάκης, Μπελεβώνης, Νικολάου, Μπρέγκου, Σμυρλής, Μίχαλακ, Άλεξιτς, Χουάν Γκαρσία
Στον πάγκο για τους Πειραιώτες είναι οι Πασχαλάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Έσε, Ρέτσος, Μουζακίτης, Γιαζίτζι
Κουτσερένκο, Γκραναθ, Κόγιτς, Σιέλης, Αποστολόπουλος, Μλάντεν, Εστεμπάν, Μάτσαν, Λομπάτο, Ρόσα, Μπάτζι
Τζολάκης, Κοστίνια, Καλογερόπουλος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Νασιμέντο, Ταρέμι
Ο Παναιτωλικός είναι στην 10η θέση της βαθμολογίας με 21 βαθμούς και θέλει να απομακρυνθεί από τη ζώνη του υποβιβασμού
Ο Ολυμπιακός μετά από δύο αρνητικά αποτελέσματα στο ελληνικό πρωτάθλημα κόντρα σε Παναθηναϊκό (0-1) και Λεβαδειακό (0-0) θέλει να πάρει τη νίκη για να ανέβει στην κορυφή της βαθμολογίας
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναιτωλικό για την 22η αγωνιστική της Super League