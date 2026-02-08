Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-1 Τελικό: Το «αιώνιο» ντέρμπι «βάφτηκε» πράσινο στο Καραϊσκάκης

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκός στο “αιώνιο” ντέρμπι για την 20η αγωνιστική της Super League, με τους Πειραιώτες να ψάχνουν νίκη για την επιστροφή στην κορυφή της βαθμολογίας και τους “πράσινους” να έχουν την ευκαιρία με διπλό να πλησιάσουν την πρώτη 4άδα.
Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη με 1-0 στην έδρα του Ολυμπιακού με γκολ του Ταμπόρδα στο 7' και έβαλε... φωτιά στη βαθμολογία της Super League
Ήταν καθαρά σε θέση οφσάιντ ο Παντελίδης όταν πήρε την πάσα από τον Σφιντέρσκι
Ο Παντελίδης έκανε ωραία ντρίμπλα μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού και πλάσαρε από κοντά για το 2-0 του Παναθηναϊκού στο ματς
Άστοχο σουτ του Ροντινέι με τη μία, από τα όρια της περιοχής
Συμπληρώθηκαν 90 λεπτά αγώνα στο Καραϊσκάκης και απομένουν 7 λεπτά καθυστερήσεων
Με τρεις στην άμυνα θα παίξει ο Ολυμπιακός
Αλλαγές και για τον Ολυμπιακό, με Γιαζίτσι και Μουζακίτη, αντί Μπιανκόν και Έσε
Αλλαγές για τον Παναθηναϊκό, με Βιλένα και Κώτσιρα αντί Κοντούρη και Καλάμπρια
Ήταν η σειρά του Παντελίδη για τον Παναθηναϊκό να πλασάρει άουτ στο δεύτερο δοκάρι, σχεδόν μισό μέτρο από την εστία του Ολυμπιακό!
Από ασίστ... μισό γκολ του Ποντένσε από αριστερά, ο Ζέλσον Μαρτίνς κατάφερε (!) να πλασάρει άουτ σε κενή εστία, ένα μέτρο από τη γραμμή!
Νέα αλλαγή για τον Παναθηναϊκό με τον Παντελίδη στη θέση του Αντίνο
Αδύναμο σουτ του Αντίνο έξω από την περιοχή, μπλόκαρε εύκολα ο Τζολάκης
Κίτρινη κάρτα στον Σφιντέρσκι, με το που πέρασε στο ματς
Αλλαγές για τον Παναθηναϊκό, με Ζαρουρί και Σφιντέρσκι, αντί των Τετέι και Ταμπόρδα
Ο Τετέι έκανε την κάθετη πάσα στον Αντίνο, ο οποίος άργησε να αποφασίσει το σουτ και κόπηκε σε προσπάθεια για ντρίμπλα
Νέες αλλαγές για τον Ολυμπιακό, με Τσικίνιο και Λουίζ αντί των Σιπιόνι και Ελ Κααμπί
Κίτρινη κάρτα τώρα στον Τετέι, που σταμάτησε μία επίθεση του Ολυμπιακού, την ώρα που ο Ίνγκασον είχε μείνει ψηλά για να διαμαρτυρηθεί στον βοηθό διαιτητή!
Ο Αντίνο με μία "βολίδα" από μακριά, ανάγκασε τον Τζολάκη να αποκρούσει σε κόρνερ
Ποντένσε και Ταρέμι έφυγαν στην αντεπίθεση, με τον Πορτογάλο να κάνει το γύρισμα προς τα πίσω στον Ελ Κααμπί, ο οποίος έκανε όμως άσχημο πλασέ κι έστειλε την μπάλα άουτ
Ο Ποντένσε κόπηκε την τελευταία στιγμή πριν εκτελέσει μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού
Υπήρξε ένταση ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων μετά το φάουλ του Καλάμπρια, αλλά αποφεύχθηκαν τα χειρότερα
Σκληρό φάουλ και κάρτα στον Καλάμπρια, που έπεσε με τάκλιν πάνω στον Έσε
Μία αλλαγή για τον Ολυμπιακό, με τον Μαρτίνς στη θέση του Κοστίνια και τον Ροντινέι να υποχωρεί σε θέση μπακ
Ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ στην πρώτη του ευκαιρία στο ματς με τον Ταμπόρδα και στη συνέχεια κράτησε σχετικά εύκολα το προβάδισμα, αφού ο Ολυμπιακός είχε την υπεροχή, αλλά δυσκολεύτηκε να βγάλει ευκαιρίες για ένα γκολ ισοφάρισης, με το 1-0 να παραμένει μέχρι το φινάλε του 45λέπτου.
Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο
Μία ακόμη αδύναμη κεφαλιά του Ταρέμι στο ματς
Ροντινέι και Ποντένσε έχουν αλλάξει πλευρές στην επίθεση του Ολυμπιακού
Ο Παναθηναϊκός έφυγε 2 με 1 στην αντεπίθεση, με τον Τετέι να περνάει στο σπριντ και τον Ορτέγκα, αλλά μπερδεύτηκε λίγο με τον Αντίνο και ο Αργεντινός του Ολυμπαικού πρόλαβε και τον έκοψε πριν πλασάρει απέναντι από τον Τζολάκη!
Κεφαλιά του Πάλμερ Μπράουν μετά από εκτέλεση φάουλ του Παναθηναϊκού, η μπάλα μακριά άουτ
Κακό σουτ του Σιπιόνι με τη μία από τα όρια της περιοχής του Παναθηναϊκού, με την μπάλα να περνάει ψηλά άουτ
Από νέες κόντρες και κεφαλιά πάσα του Αντίνο, ο Τετέι πήρε μία ψηλοκρεμαστή κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα οριακά άουτ και ενώ είχε "κρεμάσει" τον Τζολάκη
Ο Πάλμερ Μπράουν συνεχίζει προς το παρόν για τον Παναθηναϊκό
Έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα στα τελευταία λεπτά
Φαίνεται ότι έχει τραυματιστεί ο Πάλμερ Μπράουν για τον Παναθηναϊκό και εξετάζεται το ενδεχόμενο αναγκαστικής αλλαγής
Αδύναμο σουτ του Έσε, μπλόκαρε εύκολα ο Λαφόν
Νέα κεφαλιά του Ταρέμι, αλλά αυτή τη φορά ήταν μαρκαρισμένος και η μπάλα κατέληξε εύκολα στον Λαφόν
Ο Ταρέμι πήρε την κεφαλιά μετά από σέντρα του Ποντένσε από αριστερά, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια
Από γύρισμα του Τετέι, ο Ταμπόρδα κέρδισε την μπάλα μετά και από μία κόντρα, για να πλασάρει κάτω από τα πόδια του Τζολάκη για το 1-0 του Παναθηναϊκού στο ματς!
Από γύρισμα του Ταρέμι, ο Ελ Κααμπί δεν κατάφερε να βάλει την προβολή
«Καυτή» ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκης, με τους οπαδούς του Ολυμπιακού να βάζουν «φωτιά» από την αρχή στο ματς
Εικόνα από την κερκίδα του Ολυμπιακού
Όλα έτοιμα πλέον για να αρχίσει το ντέρμπι
Ενός λεπτού σιγή τώρα στο Καραϊσκάκης
Λουλούδια και από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, που χειροκροτούνται στο Καραϊσκάκης
Οι παίκτες του Ολυμπιακού θα αφήσουν λουλούδια μπροστά από τη Θύρα 7 στο Καραϊσκάκης
Συγκίνηση τώρα στο Καραϊσκάκης, με video για τους νεκρούς της Θύρας 7 του Ολυμπιακού
Οι παίκτες των δύο ομάδων έχουν βγει στον αγωνιστικό χώρο
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Βέλγος, Λάμπρεχτς, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Βέιρντ, Μόντενι και στο VAR τους επίσης Βέλγους, Βερμπούμεν και Χουΐ
Ολυμπιακός: Πασχαλάκης, Μπότης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Κλέιτον, Βέζο, Τσικίνιο, Μουζακίτης, Γιαζίτζι
Παναθηναϊκός: Κότσαρης, Κάτρης, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Σβιντέρσκι, Παντελίδης, Χάβι Ερνάντες, Κώτσιρας, Μπόκος, Βιλένα, Πάντοβιτς, Γιάγκουσιτς
Λαφόν, Γεντβάι, Ίνγκασον, Πάλμερ Μπράουν, Καλάμπρια, Σιώπης, Κοντούρης, Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα, Τεττέη, Αντίνο
Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Σιπιόνι, Έσε, Ποντένσε, Ροντινέι, Ταρέμι, Ελ Κααμπί
Στα αγωνιστικά, ο Μεντιλίμπαρ έκανε την έκπληξη με δίδυμο Ελ Κααμπί - Ταρέμι στην επίθεση του Ολυμπιακού, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει βασικούς τους Ταμπόρδα και Αντίνο
Ο Ολυμπιακός δίνει "μάχη" για την κορυφή, με 46 βαθμούς στη Super League, την ώρα που ο Παναθηναϊκός έχει μείνει πίσω, με 29 βαθμούς και "παλεύει" να βρεθεί στην πρώτη 4άδα της βαθμολογίας
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το "αιώνιο" ντέρμπι της 20ης αγωνιστικής, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό