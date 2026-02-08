Αθλητικά

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-1 Τελικό: Το «αιώνιο» ντέρμπι «βάφτηκε» πράσινο στο Καραϊσκάκης

Μεγάλο ματς στο «Καραϊσκάκης» με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να «καίγονται» για τους τρεις βαθμούς
Ο Ποντένσε
Super League
20η αγωνιστική
0 - 1
Τελικό σκορ
Ο Ποντένσε στη φάση που ο Ολυμπιακός «άγγιξε» το γκολ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκός στο “αιώνιο” ντέρμπι για την 20η αγωνιστική της Super League, με τους Πειραιώτες να ψάχνουν νίκη για την επιστροφή στην κορυφή της βαθμολογίας και τους “πράσινους” να έχουν την ευκαιρία με διπλό να πλησιάσουν την πρώτη 4άδα.

23:06 | 08.02.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
23:05 | 08.02.2026

Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη με 1-0 στην έδρα του Ολυμπιακού με γκολ του Ταμπόρδα στο 7' και έβαλε... φωτιά στη βαθμολογία της Super League

23:01 | 08.02.2026
Τέλος στο ματς!
23:00 | 08.02.2026

Ήταν καθαρά σε θέση οφσάιντ ο Παντελίδης όταν πήρε την πάσα από τον Σφιντέρσκι

23:00 | 08.02.2026
Δεν μετράει το γκολ!
22:59 | 08.02.2026

Ο Παντελίδης έκανε ωραία ντρίμπλα μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού και πλάσαρε από κοντά για το 2-0 του Παναθηναϊκού στο ματς

22:56 | 08.02.2026
Γκολ για τον Παναθηναϊκό!
22:55 | 08.02.2026
90+1'

Άστοχο σουτ του Ροντινέι με τη μία, από τα όρια της περιοχής

22:52 | 08.02.2026

Συμπληρώθηκαν 90 λεπτά αγώνα στο Καραϊσκάκης και απομένουν 7 λεπτά καθυστερήσεων

22:52 | 08.02.2026

Με τρεις στην άμυνα θα παίξει ο Ολυμπιακός

22:51 | 08.02.2026

Αλλαγές και για τον Ολυμπιακό, με Γιαζίτσι και Μουζακίτη, αντί Μπιανκόν και Έσε

22:46 | 08.02.2026

Αλλαγές για τον Παναθηναϊκό, με Βιλένα και Κώτσιρα αντί Κοντούρη και Καλάμπρια

22:44 | 08.02.2026
80'
Απίθανη ευκαιρία και για τον Παναθηναϊκό!

Ήταν η σειρά του Παντελίδη για τον Παναθηναϊκό να πλασάρει άουτ στο δεύτερο δοκάρι, σχεδόν μισό μέτρο από την εστία του Ολυμπιακό!

22:43 | 08.02.2026
79'
Αδιανόητη χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Από ασίστ... μισό γκολ του Ποντένσε από αριστερά, ο Ζέλσον Μαρτίνς κατάφερε (!) να πλασάρει άουτ σε κενή εστία, ένα μέτρο από τη γραμμή!

22:38 | 08.02.2026

Νέα αλλαγή για τον Παναθηναϊκό με τον Παντελίδη στη θέση του Αντίνο

22:37 | 08.02.2026
73'

Αδύναμο σουτ του Αντίνο έξω από την περιοχή, μπλόκαρε εύκολα ο Τζολάκης

22:36 | 08.02.2026

Κίτρινη κάρτα στον Σφιντέρσκι, με το που πέρασε στο ματς

22:33 | 08.02.2026

Αλλαγές για τον Παναθηναϊκό, με Ζαρουρί και Σφιντέρσκι, αντί των Τετέι και Ταμπόρδα

22:29 | 08.02.2026
67'
Νέα ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό!

Ο Τετέι έκανε την κάθετη πάσα στον Αντίνο, ο οποίος άργησε να αποφασίσει το σουτ και κόπηκε σε προσπάθεια για ντρίμπλα

22:29 | 08.02.2026

Νέες αλλαγές για τον Ολυμπιακό, με Τσικίνιο και Λουίζ αντί των Σιπιόνι και Ελ Κααμπί

22:28 | 08.02.2026

Κίτρινη κάρτα τώρα στον Τετέι, που σταμάτησε μία επίθεση του Ολυμπιακού, την ώρα που ο Ίνγκασον είχε μείνει ψηλά για να διαμαρτυρηθεί στον βοηθό διαιτητή!

22:27 | 08.02.2026
62'
Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό!

Ο Αντίνο με μία "βολίδα" από μακριά, ανάγκασε τον Τζολάκη να αποκρούσει σε κόρνερ

22:24 | 08.02.2026
61'
Χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Ποντένσε και Ταρέμι έφυγαν στην αντεπίθεση, με τον Πορτογάλο να κάνει το γύρισμα προς τα πίσω στον Ελ Κααμπί, ο οποίος έκανε όμως άσχημο πλασέ κι έστειλε την μπάλα άουτ

22:21 | 08.02.2026
58'

Ο Ποντένσε κόπηκε την τελευταία στιγμή πριν εκτελέσει μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού

22:16 | 08.02.2026
Η φάση με την κάρτα στον Καλάμπρια
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΟΣΦΠ - ΠΑΟ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
22:14 | 08.02.2026

Υπήρξε ένταση ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων μετά το φάουλ του Καλάμπρια, αλλά αποφεύχθηκαν τα χειρότερα

22:13 | 08.02.2026

Σκληρό φάουλ και κάρτα στον Καλάμπρια, που έπεσε με τάκλιν πάνω στον Έσε

22:11 | 08.02.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
22:11 | 08.02.2026

Μία αλλαγή για τον Ολυμπιακό, με τον Μαρτίνς στη θέση του Κοστίνια και τον Ροντινέι να υποχωρεί σε θέση μπακ

22:00 | 08.02.2026
Και οι πανηγυρισμοί με τον Τετέι!
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΟΣΦΠ - ΠΑΟ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
21:58 | 08.02.2026
Η φάση με την προβολή του Ταμπόρδα στο γκολ!
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΟΣΦΠ - ΠΑΟ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
21:55 | 08.02.2026

Ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ στην πρώτη του ευκαιρία στο ματς με τον Ταμπόρδα και στη συνέχεια κράτησε σχετικά εύκολα το προβάδισμα, αφού ο Ολυμπιακός είχε την υπεροχή, αλλά δυσκολεύτηκε να βγάλει ευκαιρίες για ένα γκολ ισοφάρισης, με το 1-0 να παραμένει μέχρι το φινάλε του 45λέπτου.

21:52 | 08.02.2026
Ημίχρονο στο Καραϊσκάκης!
21:50 | 08.02.2026

Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο

21:50 | 08.02.2026
43'

Μία ακόμη αδύναμη κεφαλιά του Ταρέμι στο ματς

21:49 | 08.02.2026

Ροντινέι και Ποντένσε έχουν αλλάξει πλευρές στην επίθεση του Ολυμπιακού

21:43 | 08.02.2026
39'
Τεράστια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό!

Ο Παναθηναϊκός έφυγε 2 με 1 στην αντεπίθεση, με τον Τετέι να περνάει στο σπριντ και τον Ορτέγκα, αλλά μπερδεύτηκε λίγο με τον Αντίνο και ο Αργεντινός του Ολυμπαικού πρόλαβε και τον έκοψε πριν πλασάρει απέναντι από τον Τζολάκη!

21:40 | 08.02.2026
37'

Κεφαλιά του Πάλμερ Μπράουν μετά από εκτέλεση φάουλ του Παναθηναϊκού, η μπάλα μακριά άουτ

21:39 | 08.02.2026
33'

Κακό σουτ του Σιπιόνι με τη μία από τα όρια της περιοχής του Παναθηναϊκού, με την μπάλα να περνάει ψηλά άουτ

21:34 | 08.02.2026
31'
Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό!

Από νέες κόντρες και κεφαλιά πάσα του Αντίνο, ο Τετέι πήρε μία ψηλοκρεμαστή κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα οριακά άουτ και ενώ είχε "κρεμάσει" τον Τζολάκη

21:33 | 08.02.2026

Ο Πάλμερ Μπράουν συνεχίζει προς το παρόν για τον Παναθηναϊκό

21:28 | 08.02.2026
25'

Έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα στα τελευταία λεπτά

21:24 | 08.02.2026

Φαίνεται ότι έχει τραυματιστεί ο Πάλμερ Μπράουν για τον Παναθηναϊκό και εξετάζεται το ενδεχόμενο αναγκαστικής αλλαγής

21:22 | 08.02.2026
17'

Αδύναμο σουτ του Έσε, μπλόκαρε εύκολα ο Λαφόν

21:18 | 08.02.2026
15'

Νέα κεφαλιά του Ταρέμι, αλλά αυτή τη φορά ήταν μαρκαρισμένος και η μπάλα κατέληξε εύκολα στον Λαφόν

21:17 | 08.02.2026
11'
Νέα ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Ο Ταρέμι πήρε την κεφαλιά μετά από σέντρα του Ποντένσε από αριστερά, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια

21:14 | 08.02.2026
7'

Από γύρισμα του Τετέι, ο Ταμπόρδα κέρδισε την μπάλα μετά και από μία κόντρα, για να πλασάρει κάτω από τα πόδια του Τζολάκη για το 1-0 του Παναθηναϊκού στο ματς!

21:14 | 08.02.2026
Μετράει το γκολ!
21:09 | 08.02.2026
Γκολ για τον Παναθηναϊκό! Δείχνει οφσάιντ ο βοηθός!
21:08 | 08.02.2026
2'
Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Από γύρισμα του Ταρέμι, ο Ελ Κααμπί δεν κατάφερε να βάλει την προβολή

21:07 | 08.02.2026

«Καυτή» ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκης, με τους οπαδούς του Ολυμπιακού να βάζουν «φωτιά» από την αρχή στο ματς

21:07 | 08.02.2026
Ξεκίνησε το ντέρμπι!
21:06 | 08.02.2026

Εικόνα από την κερκίδα του Ολυμπιακού

SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΟΣΦΠ - ΠΑΟ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
21:05 | 08.02.2026

Όλα έτοιμα πλέον για να αρχίσει το ντέρμπι

21:04 | 08.02.2026

Ενός λεπτού σιγή τώρα στο Καραϊσκάκης

21:02 | 08.02.2026

Λουλούδια και από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, που χειροκροτούνται στο Καραϊσκάκης

SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΟΣΦΠ - ΠΑΟ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
21:01 | 08.02.2026

Οι παίκτες του Ολυμπιακού θα αφήσουν λουλούδια μπροστά από τη Θύρα 7 στο Καραϊσκάκης

SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΟΣΦΠ - ΠΑΟ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
21:01 | 08.02.2026
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΟΣΦΠ - ΠΑΟ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
21:00 | 08.02.2026

Συγκίνηση τώρα στο Καραϊσκάκης, με video για τους νεκρούς της Θύρας 7 του Ολυμπιακού

20:59 | 08.02.2026

Οι παίκτες των δύο ομάδων έχουν βγει στον αγωνιστικό χώρο

20:56 | 08.02.2026

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Βέλγος, Λάμπρεχτς, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Βέιρντ, Μόντενι και στο VAR τους επίσης Βέλγους, Βερμπούμεν και Χουΐ

20:55 | 08.02.2026
Στον πάγκο για τις δύο ομάδες:


Ολυμπιακός: Πασχαλάκης, Μπότης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Κλέιτον, Βέζο, Τσικίνιο, Μουζακίτης, Γιαζίτζι

Παναθηναϊκός: Κότσαρης, Κάτρης, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Σβιντέρσκι, Παντελίδης, Χάβι Ερνάντες, Κώτσιρας, Μπόκος, Βιλένα, Πάντοβιτς, Γιάγκουσιτς

20:54 | 08.02.2026
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Λαφόν, Γεντβάι, Ίνγκασον, Πάλμερ Μπράουν, Καλάμπρια, Σιώπης, Κοντούρης, Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα, Τεττέη, Αντίνο

20:54 | 08.02.2026
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Σιπιόνι, Έσε, Ποντένσε, Ροντινέι, Ταρέμι, Ελ Κααμπί

20:52 | 08.02.2026

Στα αγωνιστικά, ο Μεντιλίμπαρ έκανε την έκπληξη με δίδυμο Ελ Κααμπί - Ταρέμι στην επίθεση του Ολυμπιακού, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει βασικούς τους Ταμπόρδα και Αντίνο

20:48 | 08.02.2026

Το σημερινό "αιώνιο" ντέρμπι γίνεται πάντως σε μία ημέρα μνήμης για τον Ολυμπιακό

Θύματα θύρας 7
Θύρα 7: 45 χρόνια από την απώλεια 21 ψυχών – Η μαύρη επέτειος του ελληνικού ποδοσφαίρου
8 Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης για τον Ολυμπιακό και το ελληνικό ποδόσφαιρο
20:47 | 08.02.2026

Ο Παναθηναϊκός από την άλλη πλευρά, θέλει να εκμεταλλευτεί την ήττα του Λεβαδειακού για να τον... απειλήσει για την 4η θέση της Super League, που οδηγεί και στα πλέι οφ για τον τίτλο και την Ευρώπη

ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΟΦΗ – Λεβαδειακός 3-2: Του έσπασε το αήττητο και πήρε νίκη 8άδας στη Super League
Οι δυο ομάδες θα τα “ξαναπούν” την προσεχή Τετάρτη (11.02.2026, 17:00, newsit.gr) στη ρεβάνς για τα ημιτελικά του Κυπέλλου betsson
20:46 | 08.02.2026

Ο Ολυμπιακός έχασε την πρώτη θέση μετά τη νίκη της ΑΕΚ και έτσι "καίγεται" για το... τρίποντο κόντρα στον Παναθηναϊκό

ΦΩΤΟ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
Πανσερραϊκός – ΑΕΚ 0-4: Η Ένωση πέρασε από το «μπλόκο» των Σερρών με «πάρτι» στο δεύτερο ημίχρονο
Ο Ούγγρος επιθετικός σκόραρε για δεύτερη σερί αγωνιστική - Πρώτο γκολ του Γκρούγιτς με τα κιτρινόμαυρα - Και τα τέσσερα τέρματα της Ένωσης στο δεύτερο ημίχρονο
20:45 | 08.02.2026

Ο Ολυμπιακός δίνει "μάχη" για την κορυφή, με 46 βαθμούς στη Super League, την ώρα που ο Παναθηναϊκός έχει μείνει πίσω, με 29 βαθμούς και "παλεύει" να βρεθεί στην πρώτη 4άδα της βαθμολογίας

20:44 | 08.02.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το "αιώνιο" ντέρμπι της 20ης αγωνιστικής, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

20:44 | 08.02.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
