Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-1 Τελικό: Το «αιώνιο» ντέρμπι «βάφτηκε» πράσινο στο Καραϊσκάκης

Ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ στην πρώτη του ευκαιρία στο ματς με τον Ταμπόρδα και στη συνέχεια κράτησε σχετικά εύκολα το προβάδισμα, αφού ο Ολυμπιακός είχε την υπεροχή, αλλά δυσκολεύτηκε να βγάλει ευκαιρίες για ένα γκολ ισοφάρισης, με το 1-0 να παραμένει μέχρι το φινάλε του 45λέπτου.