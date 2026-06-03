Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 82-76 Τελικό: Νικητές οι Πειραιώτες μετά από μεγάλο ντέρμπι στον πρώτο τελικό της GBL

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 82-76 τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για τον πρώτο τελικό της GBL και πήρε προβάδισμα με 1-0 στους τελικούς του πρωταθλήματος.
Ο Ολυμπιακός νίκησε στις λεπτομέρειες τον Παναθηναϊκό με 82-76 και πήρε προβάδισμα με 1-0 στους τελικούς της GBL. Επόμενο ματς στο Telekom Center Athens.
82-76 με 2/2 βολές του Γουόκαπ
80-76 με τρίποντο του Οσμάν αλλά απομένουν 12 δευτερόλεπτα
80-73 με τρίποντο του Γουόκαπ "τελειώνει" το ματς ο Ολυμπιακός
77-73 με 2/2 βολές του Φουρνιέ
Άστοχες οι δύο ομάδες στο τελευταίο λεπτά και απομένουν πλέον 50 δευτερόλεπτα για τη λήξη
75-73 με τον Βεζένκοφ σκοράρει ο Ολυμπιακός
73-73 με τρίποντο του Οσμάν από τη γωνία
73-70 με τον Τζόσεφ ξανά ο Ολυμπιακός
71-70 με 2/2 βολές του Σορτς
Συνεχίζεται η αστοχία του Χέιζ Ντέιβις που έχει πλέον 1/12 σουτ!
71-68 με τον Τζόσεφ για τον Ολυμπιακό
69-68 με καλάθι και φάουλ του Ναν που ευστόχησε και στη βολή
69-65 με τις βολές του Ολυμπιακού
Ο Αταμάν ζήτησε να καθίσουν κάτω οι συνεργάτες του
66-65 με κλέψιμο του Γουόρντ και καλάθι του Τζόουνς στον αιφνιδιασμό
64-65 και προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ
64-63 με τον Οσμάν στον αιφνιδιασμό, ο Παναθηναϊκός μείωσε στον πόντο
64-61 με τρίποντο του Ναν που έχει 17 πόντους για τον Παναθηναϊκό
64-58 με τον Φουρνιέ ξεκινάει το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα
Ο Μήτογλου με 12 δικούς του πόντους, οδήγησε σε ένα φοβερό σερί τον Παναθηναϊκό, που μπήκε ξανά στο ματς στο τρίτο δεκάλεπτο και έκανε ντέρμπι το ματς με τον Ολυμπιακό
62-58 με τέταρτο τρίποντο του Μήτογλου στο ματς!
62-55 με 2/2 βολές του Τζόουνς για τον Ολυμπιακό
Νέα χαμένα ριμπάουντ για τον Παναθηναϊκό
60-55 με 1/2 βολές του Τζόουνς για τον Ολυμπιακό
59-55 με τον Οσμάν από κοντά
59-53 με τον Μήτογλου να έχει πάρει φωτιά για τον Παναθηναϊκό
59-50 με τον Μιλουτίνοφ ξανά ο Ολυμπιακός
57-50 με νέο τρίποντο του Μήτογλου
57-47 με τον Μιλουτίνοφ μετά από 2 επιθετικά ριμπάουντ για τον Ολυμπιακό
55-47 με τρίποντο του Ναν
55-44 με τρίποντο του Μήτογλου μειώνει ο Παναθηναϊκός
55-41 με φόλοου του Χέιζ Ντέιβις
55-39 με 1/2 βολές του Φουρνιέ
54-39 με τον Οσμάν να φθάνει τους 11 πόντους για τον Παναθηναϊκό
54-37 με τον Βεζένκοφ
52-37 με τρίποντο του Φουρνιέ που έχει 15 πόντους
49-37 με κλέψιμο και κάρφωμα του Ναν
49-35 με ελεύθερο τρίποντο του Γκραντ για τον Παναθηναϊκό
49-32 με φλότερ του Φουρνιέ
47-32 με 2/2 βολές του Βεζένκοφ
Έχει επιστρέψει στο ματς ο Βεζένκοφ για τον Ολυμπιακό, μετά το στραβοπάτημα στο πρώτο 10λεπτο
45-32 με τρίποντο του Παπανικολάου
42-32 με τον Γκραντ ο Παναθηναϊκός
Ο Ολυμπιακός πάτησε το... γκάζι στο δεύτερο δεκάλεπτο και με πρωταγωνιστή τον Νίκολα Μιλουτίνοφ που κέρδισε τη "μάχη" της ρακέτας, κατάφεραν να φθάσουν σε διψήφια διαφορά κόντρα στον Παναθηναϊκό, στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου
42-30 με τον Πίτερς για τον Ολυμπιακό
Τελευταία επίθεση στο ημίχρονο για τον Ολυμπιακό
Πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού ο Ναν με 9 πόντους
40-30 με τον Όσμαν να μειώνει κι άλλο για τον Παναθηναϊκό μετά από βολές του Λεσόρ
Φουρνιέ και Βεζένκοφ έχουν από 10 πόντους για τον Ολυμπιακό
40-26 με τον Φουρνιέ ο Ολυμπιακός
38-26 με καλάθι και φάουλ του Μιλουτίνοφ που ευστόχησε και στη βολή
35-26 μειώνει σε μονοψήφιο ο Λεσόρ
35-24 με τον Τζόσεφ για τον Ολυμπιακό
33-24 με τον Σορτς "ξεκολλάει" ο Παναθηναϊκός
33-22 με βολές του Πίτερς για τον Ολυμπιακό
31-22 με 1/2 βολές του Γουόρντ
Έγινε αλλαγή τελικά μετά από 2 φάσεις ο Βεζένκοφ και πήγε στα αποδυτήρια
Μικροτραυματισμός για τον Βεζένκοφ, αλλά συνεχίζει κανονικά
30-22 με τον Μιλουτίνοφ αυξάνει το προβάδισμα ο Ολυμπιακός
28-22 με 2/2 βολές του Γουόρντ για τον Ολυμπιακό
26-22 με τον Πίτερς να ευστοχεί σε δύο βολές
24-22 με τον Σορτς μειώνει ο Παναθηναϊκός
24-20 με τρίποντο του Βεζένκοφ για τον Ολυμπιακό
21-20 με τρίποντο του Ναν το πρώτο καλάθι στο δεύτερο δεκάλεπτο
Σε ένα πρώτο 10λεπτο με χαμηλό σκορ, ο Παναθηναϊκός έμεινε κοντά στο σκορ στον Ολυμπιακό με πρωταγωνιστή τον Οσμάν, αλλά το "τρελό" καλάθι του Παπανικολάου έδωσε προβάδισμα 4 πόντων στους Πειραιώτες στο 10'
Θα δουν το video οι διαιτητές για το χρόνο
18-17 με τον Σορτς για τον Παναθηναϊκό
18-15 με καλάθι και φάουλ του Φουρνιέ που ευστόχησε και στη βολή
15-15 με νέο τρίποντο του Ναν
15-12 με κάρφωμα του Τζόουνς για τον Ολυμπιακό
13-12 με τον Οσμάν στον αιφνιδιασμό
13-10 με κάρφωμα του Μήτογλου
13-8 με τον Φουρνιέ να ευστοχεί με τη... δεύτερη σε τρίποντο
10-8 με τρίποντο του Βεζένκοφ
7-8 με τρίποντο του Οσμάν για τον Παναθηναϊκό
7-5 με 1/2 βολές του Μιλουτίνοφ
Δύο σερί airball στην επίθεση του Ολυμπιακού από Γουόκαπ και Βεζένκοφ
6-5 με 2/2 βολές του Φουρνιέ για τον Ολυμπιακό
4-5 με τρίποντο του Ναν για τον Παναθηναϊκό
4-2 ξανά με τον Βεζένκοφ μετά από κλέψιμο του Γουόκαπ
2-2 με τον Βεζένκοφ από κοντά
2 λάθη στις 2 πρώτες επιθέσεις του Ολυμπιακού
0-2 με τον Τσέντι Οσμάν το πρώτο καλάθι του αγώνα για τον Παναθηναϊκό
Ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου όπως και σε κάθε αγώνα της GBL
Διαιτητές του αγώνα είναι οι Βάσω Τσαρούχα, Γιάννης Τσιμπούρης και Γιώργος Κατραχούρας
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα
Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων
Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις και Λεσόρ
Γουόκαπ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ
Οι δύο ομάδες αντιμετωπίζουν όμως και προβλήματα τραυματισμών, με τον Ολυμπιακό να έχει εκτός τον Ντόρσεϊ και τον Παναθηναϊκό τον Σλούκα
Η σειρά των τελικών κρίνεται στις 3 νίκες και έτσι μπορεί να έχουμε ακόμη και 5 παιχνίδια, με τον Ολυμπιακό να έχει το πλεονέκτημα έδρας
Με την ψυχολογία από την κατάκτηση της Euroleague, ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί κόντρα στον Παναθηναϊκό, αλλά οι "πράσινοι" θέλουν να βγάλουν αντίδραση στην GBL
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον πρώτο τελικό της GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό