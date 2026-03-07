Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός ανάλυση: Η νίκη του Μπαρτζώκα και οι λύσεις που δεν βρίσκει ο Αταμάν

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 86-80 του Παναθηναϊκού στην 30η αγωνιστική της Euroleague και συνέχισε την ευρωπαϊκή του “κυριαρχία” στην κανονική διάρκεια της διοργάνωσης, όπου έχει φθάσει πλέον σε ένα απίθανο 11-0.

Παρά τις σημαντικές απουσίες του Σάσα Βεζένκοφ και του Τόμας Γουόκαπ, ο Ολυμπιακός κατάφερε να “λυγίσει” ξανά τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ και να πάρει… εκδίκηση για την ήττα στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έκανε παράλληλα και… άλμα στη “μάχη” για την πρώτη 4άδα της κατάταξης στη Euroleague και την εξασφάλιση του πλεονεκτήματος έδρας στα πλέι οφ, βάζοντας ταυτόχρονα δύσκολα στους “πράσινους”.

Νίκησε το μπάσκετ του Μπαρτζώκα

Ο Ολυμπιακός είναι ίσως η μοναδική ομάδα της Ευρώπης που δεν φαίνεται να επηρεάζεται από τις απουσίες παικτών και την κακή βραδιά κάποιων πρωταγωνιστών, αφού βρίσκει διαρκώς λύσεις μέσα από το μπάσκετ του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Οι Πειραιώτες ζουν και πεθαίνουν από τις αρχές που έχει βάλει στο παιχνίδι τους, ο προπονητής της ομάδας και αυτό φάνηκε ξεκάθαρα στο παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό στην 30η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός δεν είχε καν ξεκάθαρο MVP στο ματς (αναδείχθηκε ο Μιλουτίνοφ με μόλις 18% των ψήφων), αλλά πέντε παίκτες της ομάδας ήταν “διψήφιοι” και άλλοι δύο είχαν από 8 πόντους, σε ένα ματς που δεν αγωνίστηκαν ο πρώτος σκόρερ (Βεζένκοφ) και ο πρώτος στις ασίστ (Γουόκαπ) για τους “ερυθρόλευκους” στη σεζόν.

Ο Αταμάν δεν βρίσκει τις λύσεις

Ο Παναθηναϊκός από την άλλη πλευρά, συνεχίζει να παίζει κάτω από τις δυνατότητές του. Με ένα από τα πιο “γεμάτα” ρόστερ στην ιστορία της Euroleague, οι “πράσινοι” κινδυνεύουν πια να βρεθούν ακόμη και εκτός πρώτης 10άδας στη Euroleague.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε υπέρβαση με την απόκτηση και του MVP των περσινών τελικών της Euroleague, Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις, αλλά ούτε αυτός κατάφερε να βάλει στοπ στο σερί του Ολυμπιακού στα “αιώνια” ντέρμπι της Ευρώπης.

Ο Εργκίν Αταμάν συνεχίζει να μη βρίσκει λύσεις για να εκμεταλλευτεί την ποιότητα των παικτών του, με πολλούς να δείχνουν ντεφορμέ αυτή την περίοδο και το παιχνίδι του “τριφυλλιού” να βασίζεται περισσότερο από ποτέ στις ατομικές επιθέσεις των παικτών του.

Ο Τούρκος τεχνικός όμως, ελέγχεται και για την προετοιμασία της ομάδας του, αφού στο ΣΕΦ εμφανίστηκε τελείως άνευρη στο ξεκίνημα και βρέθηκε να χάνει με διψήφιες διαφορές στο πρώτο ημίχρονο, “κυνηγώντας” στη συνέχεια την ανατροπή. Ο ίδιος επιμένει όμως, ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι στο Final Four και έτσι στην πράξη θα φανεί, αν μπορεί να οδηγήσει την ομάδα του σε μία αντεπίθεση στο φινάλε της σεζόν στη Euroleague.