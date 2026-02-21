Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Οι πανηγυρισμοί των παικτών του «τριφυλλιού» και ο Χέιζ-Ντέιβις σε ρόλο cameraman

Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος και πήρε τη νίκη με 68-79 στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ κόντρα στον Ολυμπιακό και οι παίκτες της ομάδας έζησαν με την ψυχή τους τη νίκη τους.

Ο Χέιζ-Ντέιβις είχε λάβει έναν ρόλο κινηματογραφιστή στους πανηγυρισμούς των παικτών και των φίλων του Παναθηναϊκού και στην απονομή, καθώς είχε μαζί του μία vintage κάμερα και τραβούσε όλα όσα συνέβαιναν στο παρκέ και στις κερκίδες του γηπέδου της Νέας Αλικαρνασσού.

Όσο ο Αμερικανός φόργουορντ έπαιρνε το βραβείο του MVP είχε δώσει την κάμερά του στον Χουάντσο για να απαθανατίσει τις στιγμές. Ο Χέιζ-Ντέιβις κατάφερε να γίνει πρωταγωνιστής για τη νέα του ομάδα άμεσα.

Ο Σλούκας λίγα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του τελικού κατευθύνθηκε στον κόσμο του Παναθηναϊκού και πανηγύρισε μαζί τους την 22η κατάκτηση Κυπέλλου Ελλάδας των πρασίνων.