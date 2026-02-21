Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: «Πάμε για το restart» είπε ο Παπανικολάου στα αποδυτήρια, μετά τον χαμένο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας από τον Παναθηναϊκό 68-79 και ο Κώστας Παπανικολάου θέλησε να εμψυχώσει τους συμπαίκτες του ενόψει της συνέχειας.

Λίγο μετά το φινάλε του τελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, όπου οι πράσινοι κέρδισαν δίκαια, οι παίκτες και τα μέλη των Πειραιωτών μαζεύτηκαν στα αποδυτήρια, με τον Μπαρτζώκα και τον γενικό διευθυντή της ΚΑΕ, Νίκο Λεπενιώτη να παίρνουν το λόγο.

Στους συμπαίκτες του μίλησε και ο Παπανικολάου, λέγοντάς τους «ψηλά το κεφάλι, πάμε για το restart».