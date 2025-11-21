Αθλητικά

Ολυμπιακός – Παρί live για την 12η αγωνιστική της Euroleague

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Παρί και θέλει να επιστρέψει στις νίκες
Οι παίκτες του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν στο ΣΕΦ (KLODIAN LATO
Euroleague
12η αγωνιστική
Οι παίκτες του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν στο ΣΕΦ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Παρί στο ΣΕΦ για την 12η αγωνιστική της Euroleague.

21:34 | 21.11.2025
16-24 με τέταρτο τρίποντο από τον Ρόμπινσον!

Απίστευτα πράγματα από τον Αμερικανό γκαρντ

21:34 | 21.11.2025

16-21 με τρίποντο του Ρόμπινσον

21:32 | 21.11.2025
Νευρικό ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό

Κακό ξεκίνημα από τον Βεζένκοφ, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να ρίχνει από νωρίς στο παιχνίδι τον Πίτερς

21:32 | 21.11.2025

16-18 με φοβερό κάρφωμα του Μπάκο

21:31 | 21.11.2025

16-16 με 2/2 βολές του Ντόρσεϊ

21:31 | 21.11.2025

14-16 με νέο τρίποντο του Ρόμπινσον

21:31 | 21.11.2025

14-13 απαντάει με τρίποντο ο Φουρνιέ

21:28 | 21.11.2025

11-13 με τρίποντο του Γουίλις

21:28 | 21.11.2025
11-10 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
21:21 | 21.11.2025

Ο Ολυμπιακός δεν σταματάει να σημαδεύει μέσα στη ρακετά με τον Μιλουτίνοφ

21:20 | 21.11.2025

8-10 από τον Φαγιέ

21:20 | 21.11.2025

8-8 με τρίποντο του Ρόμπινσον

21:19 | 21.11.2025

8-5 με τρίποντο του Ντόρσεϊ

21:18 | 21.11.2025

5-5 με τρίποντο του Ρόμπινσον

21:17 | 21.11.2025

5-2 από τον Βεζένκοφ

21:17 | 21.11.2025

3-2 μειώνει ο Μόργκαν

21:17 | 21.11.2025
3-0 από τον Σέρβο ψηλό
21:16 | 21.11.2025
Καλάθι και φάουλ με τον Μιλουτίνοφ
21:16 | 21.11.2025
Τζάμπολ στην αναμέτρηση
21:14 | 21.11.2025
Γιαβόρ, Καρντούμ και Ουντιάνσκι οι ρέφερι της βραδιάς
21:14 | 21.11.2025
Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ στην πεντάδα του Μπαρτζώκα
21:04 | 21.11.2025
EUROLEAGUE 2025-2026 / ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΡΙ. (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
21:02 | 21.11.2025
EUROLEAGUE 2025-2026 / ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΡΙ. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
21:00 | 21.11.2025
Sold out το Ολυμπιακός - Παρί
20:59 | 21.11.2025
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Ολυμπιακός – Παρί: Μέσα ο Γουόρντ, εκτός ο ΜακΚίσικ
Με μία απουσία και μία επιστροφή οι Πειραιώτες κόντρα στους Γάλλους
20:59 | 21.11.2025
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει στην διάθεσή του τον Τάισον Γουόρντ

Νοκ άουτ ο ΜακΚίσικ, επιστρέφει στη δράση ο Νιλικίνα

20:59 | 21.11.2025
Ο Χιφί της Παρί
Χωρίς τον Ναντίρ Χίφι η Παρί κόντρα στον Ολυμπιακό
Τεράστιο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής για τους Γάλλους
20:58 | 21.11.2025
Με μία τεράστια απουσία θα αγωνιστούν οι Γάλλοι

Νοκ άουτ τέθηκε ο ηγέτης τους, Ναντίρ Χίφι, λίγο πριν το τζάμπολ του αγώνα

20:58 | 21.11.2025

Οι ερυθρόλευκοι έχουν ρεκόρ 7-4 και η γαλλική ομάδα βρίσκεται στο 5-6

20:57 | 21.11.2025
Καλησπέρα από το newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Παρί στο ΣΕΦ για την 12η αγωνιστική της Euroleague

Αθλητικά
