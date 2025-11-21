Ολυμπιακός – Παρί live για την 12η αγωνιστική της Euroleague

Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Παρί στο ΣΕΦ για την 12η αγωνιστική της Euroleague.
Απίστευτα πράγματα από τον Αμερικανό γκαρντ
16-21 με τρίποντο του Ρόμπινσον
Κακό ξεκίνημα από τον Βεζένκοφ, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να ρίχνει από νωρίς στο παιχνίδι τον Πίτερς
16-18 με φοβερό κάρφωμα του Μπάκο
16-16 με 2/2 βολές του Ντόρσεϊ
14-16 με νέο τρίποντο του Ρόμπινσον
14-13 απαντάει με τρίποντο ο Φουρνιέ
11-13 με τρίποντο του Γουίλις
Ο Ολυμπιακός δεν σταματάει να σημαδεύει μέσα στη ρακετά με τον Μιλουτίνοφ
8-10 από τον Φαγιέ
8-8 με τρίποντο του Ρόμπινσον
8-5 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
5-5 με τρίποντο του Ρόμπινσον
5-2 από τον Βεζένκοφ
3-2 μειώνει ο Μόργκαν
Νοκ άουτ ο ΜακΚίσικ, επιστρέφει στη δράση ο Νιλικίνα
Νοκ άουτ τέθηκε ο ηγέτης τους, Ναντίρ Χίφι, λίγο πριν το τζάμπολ του αγώνα
Οι ερυθρόλευκοι έχουν ρεκόρ 7-4 και η γαλλική ομάδα βρίσκεται στο 5-6
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Παρί στο ΣΕΦ για την 12η αγωνιστική της Euroleague