Ολυμπιακός: Ποντένσε, Ταρεμί, Μάντσα και Χιλ στο προσκήνιο για να ολοκληρωθεί το «παζλ» στους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός έμαθε τους αντιπάλους που θα έχει στη League Phase Champioons League και η διοίκηση της ομάδας θέλει να δώσει λίγα ακόμα -αλλά σημαντικά- “όπλα” στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενόψει της απαιτητικής σεζόν.

Άλλωστε, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης -στο περιθώριο της κλήρωσης της League Phase του Champions League- ήταν ξεκάθαρος: “Σίγουρα κοιτάζουμε για ένα σέντερ μπακ και εξτρέμ. Έχουμε συνηθίσει την τελευταία στιγμή, ίσως να είναι και ένας σέντερ φορ, να κάνουμε την έκπληξη. Πιστεύω ότι η παράδοση θα συνεχιστεί”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχετικά με το κέντρο της άμυνας, ο Ολυμπιακός φέρεται να ήρθε σε συμφωνία με την Φορταλέζα για την απόκτηση του Γκουστάβο Μάντσα. Οι Πειραιώτες θα καταβάλουν το ποσό των 4,5 εκατ. ευρώ (προβλέπεται και μπόνους 500.000 ευρώ) για τον 85% των δικαιωμάτων του 21χρονου στόπερ, ο οποίος αναμένεται να μπει στο αεροπλάνο την Παρασκευή (29.08.2025) για να έρθει στην Ελλάδα.

Ο Ολυμπιακός αναμένει τις επόμενες ώρες την απάντηση του Μεχντί Ταρεμί στην πρόταση που του έχει κατατεθεί για διετές συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές 2 έως 2,5 εκατ. ευρώ. Οι “ερυθρόλευκοι” εμφανίζονται να τα έχουν βρει με την Ίντερ, η οποία με τη σειρά της περιμένει την απόφαση του Ιρανού ποδοσφαιριστή. Ο παίκτης βρίσκεται σε επαφές και με άλλους συλλόγους, μεταξύ των οποίων η Λιόν, η Λιλ, η Σασουόλο και η Αϊντχόφεν.

Όσο για την μεταγραφή εξτρέμ, τελειώνει η προθεσμία που έχει δώσει ο Ολυμπιακός στη Γοδόι Κρους για τον Σαντίνο Αντίνο. Στο.. τραπέζι, όμως, έχει βρεθεί ξαφνικά το όνομα του Ντάνιελ Ποντένσε! Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι “ερυθρόλευκοι” κινούνται δυναμικά για την επιστροφή του πρώην παίκτη τους, με την υπόθεση να βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή!

Ο παίκτης παραχωρείται από την Αλ Σαμπάμπ, η επιθυμία του Ποντένσε να επιστρέψει στον Πειραιά θεωρείται δεδομένη, και στον Ολυμπιακό επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία πως το deal μπορεί να κλείσει σύντομα (γίνεται προσπάθεια για το δανεισμό του)/

Στο… κάδρο βρίσκεται και η περίπτωση του Μπράιαν Χιλ ε τον Μεντιλίμπαρ και ανθρώπους της πειραϊκής ομάδας. Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής είναι σε επαφές με τη Χιρόνα και περιμένει τους συμπατριώτες του, αφήνοντας ταυτόχρονα ανοιχτή την πόρτα στους ερυθρόλευκους.