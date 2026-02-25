Ολυμπιακός: Πώς θα βρεθούν οι Πειραιώτες και πάλι στη League Phase του Champions League την επόμενη σεζόν

Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε με ψηλά το κεφάλι το Champions League δίνοντας μεγάλη μάχη στη Γερμανία κόντρα στη Λεβερκούζεν, όμως δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση με το παιχνίδι να λήγει ισόπαλο χωρίς γκολ.

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν κατάφερε να κρατήσει το μηδέν στην άμυνά της στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και αυτό ανάγκασε τους Πειραιώτες να μείνουν εκτός συνέχειας. Οι ερυθρόλευκοι έχουν μεγάλες πιθανότητες να βρεθούν ξανά στη League Phase του Champions League την επόμενη σεζόν, φυσικά αν κατακτήσουν το ελληνικό πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλιμπαρ αυτή τη στιγμή είναι στη δεύτερη θέση της Super League και στο -2 από την ΑΕΚ και για να μπορέσουν να βρεθούν και του χρόνου στα αστέρια, χωρίς προκριματικά, καλούνται να πάρουν το πρωτάθλημα.

Αν συμβεί αυτό, το μόνο που μένει είναι η ομάδα που θα πάρει το φετινό Champions League να έχει εξασφαλίσει και τη συμμετοχή της στη διοργάνωση του χρόνου από το πρωτάθλημά της, ώστε να ανέβει μία ομάδα από το μονοπάτι των πρωταθλητών.

Εκεί, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι πρώτος με 62.250 βαθμούς και η μοναδική απειλή είναι η Σαχτάρ που βρίσκεται στους 16 του Conference League. Για να προσπεράσουν οι Ουκρανοί τους Πειραιώτες πρέπει να φτάσουν στα ημιτελικά με το απόλυτο νικών (που ισούται με 9.000 βαθμούς) και μετά να πάρουν τουλάχιστον μία νίκη και μία ισοπαλία στο δρόμο για τον τελικό, ούτως ώστε να πάρουν το μπόνους.

Αυτό σημαίνει, ότι ο Ολυμπιακός αν καταφέρει να πάρει το πρωτάθλημα έχει τεράστιες πιθανότητες να είναι και του χρόνου στην τελική φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Όσα χρειάζονται για την απευθείας πρόκριση στη League Phase του Champions League