Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης ανάλυση: Τα όργια των Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ και η πρωτιά που δύσκολα χάνεται

Ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα της φετινής κανονικής περιόδου της Euroleague και φρόντισε να το αποδείξει και κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, την οποία νίκησε με χαρακτηριστική άνεση στο ΣΕΦ, έχοντας σε μεγάλο βράδυ τους Τάιλερ Ντόρσεϊ και Σάσα Βεζένκοφ.

Ηχηρό μήνυμα ενόψει της συνέχειας της Euroleague έστειλε ο Ολυμπιακός με μία «μαγική» εμφάνιση και μία επιβλητική νίκη, δέκατη διαδοχική στο ΣΕΦ (102-88) απέναντι στην πολυνίκη της διοργάνωσης, με 11 τίτλους, Ρεάλ Μαδρίτης, για την 36η αγωνιστική.

Η ομάδα του Πειραιά εξασφάλισε το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ και την Πέμπτη (9/4) θα τα δώσει όλα για μία ακόμη νίκη για να εξασφαλίσει και την πρώτη θέση στη Σόφια απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ έδειξαν τον δρόμο

Το παιχνίδι δεν χρήζει ιδιαίτερης ανάλυσης, με τον Ολυμπιακό να φτάνει με περίπατο στη νίκη, έχοντας τους δύο κορυφαίους σκόρερ του σε τρομακτικό βράδυ. Ο λόγος για τον “καυτό” Τάιλερ Ντόρσεϊ και τον πάντα εξαιρετικό Σάσα Βεζένκοφ.

Ο 30χρονος μπόμπερ διέλυσε κάθε αμυντικό σύστημα των Μαδριλένων, κάνοντας δύο ρεκόρ καριέρας. Συγκεκριμένα, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 37 πόντους με το προηγούμενο ρεκόρ του να είναι 32, και 43 PIR (σύστημα αξιολόγησης), με το προηγούμενο ρεκόρ του να είναι 36.

Ο Ντόρσεϊ έφτασε μία ανάσα από το να σπάσει και το ρεκόρ του στα εύστοχα τρίποντα, το οποίο είναι οκτώ στο παιχνίδι της Φενέρμπαχτσε με τη Βαλένθια τον Μάρτιο του 2024.

Όσα έκανε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ κόντρα στη Ρεάλ

37 πόντους

27:42 λεπτά

3/4 δίποντα

7/11 τρίποντα

10/11 βολές

1 ριμπάουντ

4 ασίστ

2 κλεψίματα

2 λάθη

43 PIR

Aπό την πλευρά του, ο Σάσα Βεζένκοφ μέτρησε 26 πόντους και 9 ριμπάουντ, κάνοντας ακόμα μία εμφάνιση MVP.

O παράγοντας Χ, Σακίλ ΜακΚίσικ

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ είναι ένας από τους παίκτες του Ολυμπιακού που δεν έχει μεγάλο χρόνο συμμετοχής και δίνει κυρίως ανάσες στους βασικούς στην Euroleague, ερχόμενος από τον πάγκο.

Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ πρόσφερε τα μέγιστα στη νίκη των Πειραιωτών επί της Ρεάλ Μαδρίτης, όντας ο παράγοντας X των ερυθρόλευκων.

Είναι ουσιαστικά ο παίκτης που βγήκε μπροστά όταν η Ρεάλ Μαδρίτης έτρεξε σερί 18-0 στο δεύτερο δεκάλεπτο και προηγήθηκε με 35-40, βάζοντας δύσκολα στους Πειραιώτες.

Ο ΜακΚίσικ, μετά από ένα τάιμ άουτ, μπήκε φουριόζος στο παρκέ, πέτυχε 5 σερί πόντους για το 40-40, έκλεψε την μπάλα για το 42-40 και αποκατέστησε την τάξη στο παιχνίδι, δίνοντας την ευκαιρία στον Ολυμπιακό να ξεφύγει με 49-42 στο ημίχρονο και να κάνει τελικά επίδειξη δύναμης στο δεύτερο ημίχρονο.

Συνολικά, ο πολύπειρος Αμερικανός μέτρησε 10 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 16:32 λεπτά συμμετοχής.