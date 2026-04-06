Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Επιστρέφει ο Κόρι Τζόσεφ, εκτός Ταϊρίκ Τζόουνς και Μουστάφα Φαλ

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί αύριο τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ για την 36η αγωνιστική της Euroleague, με τον Κόρι Τζόσεφ να επιστρέφει στη δράση και τους Ταϊρίκ Τζόουνς και Μουστάφα Φαλ να παραμένουν εκτός.

Ο Κόρι Τζόσεφ ξεπέρασε τον τραυματισμό του και θα βρίσκεται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης, σε αντίθεση με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, που συνεχίζει να μην προπονείται με την ομάδα.

Σε κανονικούς ρυθμούς έχει επιστρέψει από την άλλη πλευρά, ο Μουστάφα Φαλ, αλλά ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να τον ρίξει στα… βαθιά και έτσι, δεν πρόκειται να αγωνιστεί κόντρα στη “Βασίλισσα”.