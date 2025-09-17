Αθλητικά

Ολυμπιακός: Τα επόμενα παιχνίδια στη League Phase του Champions League

Στο Λονδίνο για μεγάλο ματς κόντρα στην Άρσεναλ θα ταξιδέψει ο Ολυμπιακός στην επόμενη αγωνιστική
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στην Πάφο (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στην Πάφο (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη στην πρεμιέρα του στη League Phase του Champions League, αφού έμεινε στην ισοπαλία με 0-0 κόντρα στην Πάφο, αλλά έκανε… σεφτέ στη βαθμολογία.

Με το ισόπαλο αποτέλσμα κόντρα στην Πάφο, ο Ολυμπιακός πήρε τον πρώτο του βαθμό στη League Phase του Champions League και στρέφεται πλέον στα επόμενα παιχνίδια του στη διοργάνωση.

Ακολουθεί το ματς με την Άρσεναλ στο Λονδίνο, την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, ενώ στη συνέχεια οι Πειραιώτες θα έχουν ακόμη πιο δύσκολο -θεωρητικά- έργο, κόντρα στην Μπαρτσελόνα, πριν επιστρέψουν στο “Καραϊσκάκης” για το παιχνίδι με την Αϊντχόφεν.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025: Άρσεναλ – Ολυμπιακός (22:00)

Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (19:45)

Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν (22:00)

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Ρεάλ (22:00)

Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025: Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός (17:30)

Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν (22:00)

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026: Άγιαξ – Ολυμπιακός (22:00)

