Ολυμπιακός: Τα τελευταία τρία φιλικά των ερυθρόλευκων και πού θα τα δείτε

Με 5 νίκες και μία ισοπαλία σε σύνολο 6 φιλικών προετοιμασίας ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός την παρουσία του επί ολλανδικού εδάφους στο βασικό στάδιο του “χτισίματός” του. Οι Πειραιώτες έκλεισαν τον κύκλο των “τεστ” στην Ολλανδία με άλλη μία νίκη, αυτή τη φορά επί της Αλ Τααβόν απ’ τη Σαουδική Αραβία με 2-1.

Ο Ολυμπιακός θα αναχωρήσει για το Βερολίνο, για αυριανό ματς προετοιμασίας με την Ουνιόν (09.08.2025, 16:30) και θα ολοκληρώσει την προετοιμασία του με δύο μεγάλα φιλικά στην Ιταλία. Πρώτα με τη Νάπολι στις 14 Αυγούστου και δύο ημέρες αργότερα με την Ίντερ (16.08.2025), προτού υποδεχτεί τον Αστέρα Τρίπολης στο άδειο λόγω τιμωρίας -από τη ΔΕΑΒ- “Γ. Καραϊσκάκης” για την πρεμιέρα της Super League..

θυμίζουμε ότι στα προηγούμενα πέντε φιλικά τους, οι Πειραιώτες παρέμειναν αήττητοι, έχοντας απολογισμό τέσσερις νίκες και μία ισοπαλία. Είχαν τρεις σερί νίκες απέναντι σε Μπρέντα (3-2), Νόριτς (3-0) και Άλκμααρ (2-0), ακολούθησε η ισοπαλία με την Χέρενφεν (1-1) και προ ημερών η νέα νίκη κόντρα στην Ντεν Χάαγκ (3-2).

Τα επόμενα φιλικά του Ολυμπιακού, που θα μεταδοθούν από την Cosmote TV:

09.08.2025, 16:30: Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός

14.08.2025, 21:00: Νάπολι – Ολυμπιακός

16.08.2025, 21:30: Ίντερ – Ολυμπιακός