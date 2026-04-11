Ολυμπιακός: Το buzzer beater κάρφωμα του Ντόντα Χολ στην κορυφή του Top 10 της Euroleague

Ο Ολυμπιακός κέρδισε 85-89 τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 37η αγωνιστική της Euroleague με τη συνεργασία του Ντόντα Χολ με τον Τόμας Γουόκαπ στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου να είναι στην κορυφή του Top 10.

Το alley oop κάρφωμα του Χολ μετά από πάσα του Γουόκαπ με 0.4” να μένουν για τη λήξη δεν μπορούσε να χάσει την πρώτη θέση του Top 10 της Euroleague, αφού πέρα από θέαμα πρόσφερε ουσία και ψυχολογία στον Ολυμπιακό στη νίκη επί της Χάποελ.

— EuroLeague (@EuroLeague) April 11, 2026

Ο Αμερικανός σέντερ έχει και δεύτερη παρουσία στις δέκα καλύτερες φάσεις της αγωνιστικής, αφού βρίσκεται και στην 8η θέση για ένα κάρφωμα, μετά από ασίστ του Γουόρντ.