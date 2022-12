Ο Ολυμπιακός “διέλυσε” με 95-71 τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, για τη 16η αγωνιστική της Euroleague και πανηγύρισε τη 10η συνεχόμενη νίκη του επί των “πρασίνων”.

Το γεγονός έφερε έξαλλους πανηγυρισμούς και στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού μετά τη λήξη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, οι οποίοι πήραν… φωτιά μετά και από μία ατάκα του γυμναστή, Ανδρέα Γκατζούλη.

“Πες το, πες το” του φώναζαν οι παίκτες του Μπαρτζώκα κι αυτός είπε “Δύο μέρες ρεπό. Για όλους εκτός από τον Σάσα (σ.σ. Βεζένκοφ)”, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει νέο “πάρτι” στα αποδυτήρια.

