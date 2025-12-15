Συμβαίνει τώρα:
Ολυμπιακός – Βαλένθια: Σακίλ ΜακΚίσικ και Τάισον Γουόρντ παραμένουν εκτός για τους Πειραιώτες

Με τις γνωστές απουσίες ο Ολυμπιακός κόντρα στη Βαλένθια
Ο Γουόρντ σε προπόνηση του Ολυμπιακού
Ο Γουόρντ σε προπόνηση του Ολυμπιακού / EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του (16/12/25, 21:15, Live από το Newsit.gr) τον αγώνα με τη Βαλένθια για τη 16η αγωνιστική της Euroleague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να επιβεβαιώνει την απουσία των Σακίλ ΜακΚίσικ και Τάισον Γουόρντ.

Όπως και στην ήττα από την Μπαρτσελόνα την προηγούμενη αγωνιστική της Euroleague, ο Ολυμπιακός δεν θα έχει ξανά στη διάθεσή του τους Σακίλ ΜακΚίσικ και Τάισον Γουόρντ, οι οποίοι και δεν έχουν ξεπεράσει τα προβλήματα τραυματισμών τους.

Ο πρώτος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον προσαγωγό, ενώ ο δεύτερος υπέστη οστικό οίδημα στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στην GBL και ακόμη δεν έχει επανέλθει στις προπονήσεις των Πειραιωτών. “Ο ΜακΚίσικ και ο Γουόρντ είναι έξω” δήλωσε έτσι ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος υπογράμμισε ότι κόντρα στη Βαλένθια δεν θα αγωνιστεί ούτε ο Μόντε Μόρις.

