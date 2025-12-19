Ολυμπιακός – Βιλερμπάν live για την 17η αγωνιστική της Euroleague

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βιλερμπάν για την 17η αγωνιστική της Euroleague με στόχο την επιστροφή στις νίκες μετά από τρεις διαδοχικές ήττες στη διοργάνωση. Χωρίς Γουόρντ και ΜακΚίσικ θα παραταχθεί η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στο ΣΕΦ.
Euroleague17η αγωνιστική
21:19 | 19.12.2025
Ο Παπανικολάου έχει ματώσει από αγκωνιά του Βοτιέ
Φάουλ υπέρ του Γάλλου έδωσαν οι διαιτητές
21:18 | 19.12.2025
8-5 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
21:18 | 19.12.2025
5-5 με λέι απ του Βεζένκοφ
21:18 | 19.12.2025
3-5 με τρίποντο του Λάιτι κι άλλη ασίστ του Ερτέλ
21:17 | 19.12.2025
3-2 με τρίποντο του Παπανικολάου
21:16 | 19.12.2025
0-2 με τρομερή ασίστ του Ερτέλ και καλάθι του Βοτιέ
21:15 | 19.12.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι
21:15 | 19.12.2025
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ
21:13 | 19.12.2025
Οι παίκτες του Ολυμπιακού πέταξαν μικρές μπάλες της Euroleague στις κερκίδες
21:13 | 19.12.2025
Με Ερτέλ, Χάρισον, Λάιτι, Αζινσά, Βοτιέ οι Γάλλοι στην έναρξη
21:12 | 19.12.2025
Με Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ θα ξεκινήσουν οι Πειραιώτες
21:07 | 19.12.2025
Ο Μόρις στο ΣΕΦ
21:06 | 19.12.2025
Οι Γάλλοι θα αγωνιστούν με έντεκα παίκτες, μετά τον τραυματισμό του Ντε Κολό
21:06 | 19.12.2025
Η ενδεκάδα της Βιλερμπάν
Ατάμνα, Χάρισον, Ερτέλ, Αζινσά, Μάσα, Τζάκσον, Λάιτι, Εντιαγέ, Γουότσον, Βοτιέ, Τραορέ
21:05 | 19.12.2025
Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού
Γουόκαπ, Νιλικίνα, Λι, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Βεζένκοβ, Πίτερς, Μιλουτίνοβ, Χολ, Αντετοκούνμπο
21:04 | 19.12.2025
Πέρεζ, Ντραγκόκιεβιτς και Μπακί οι διαιτητές του αγώνα
21:02 | 19.12.2025
Ο Νάντο Ντε Κολό δε θα αγωνιστεί με την ομάδα της Βιλερμπάν, καθώς τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Μπάγερν Μονάχου
21:01 | 19.12.2025
Ο Μόρις βρίσκεται στο ΣΕΦ για να στηρίξει τους νέους συμπαίκτες του στο παιχνίδι με τη Βιλερμπάν. Ο Αμερικανός δηλώθηκε στη λίστα ξένων της GBL και αναμένεται να αγωνιστεί κόντρα στον Κολοσσό την Κυριακή
20:57 | 19.12.2025
Ο Ολυμπιακός είναι στο 8-7 (5-3 εντός και 3-4 εκτός έδρας), με αγώνα λιγότερο. Η Βιλερμπάν είναι τελευταία με ρεκόρ 4-12 (4-3 εντός και 0-9 εκτός έδρας)
20:56 | 19.12.2025
Οι Πειριαώτες θα αγωνιστούν χωρίς τους Γουόρντ και ΜακΚίσικ καθώς και οι δύο έχουν πρόβλημα τραυματισμού
20:56 | 19.12.2025
Ο Ολυμπιακός καλείται να σπάσει το αρνητικό σερί ηττών του στη διοργάνωση κόντρα στους ανίσχυρους Γάλλους που προέρχονται από νίκη κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου
20:56 | 19.12.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Βιλερμπάν για την 17η αγωνιστική της Euroleague