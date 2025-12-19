Ολυμπιακός – Βιλερμπάν live για την 17η αγωνιστική της Euroleague

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βιλερμπάν για την 17η αγωνιστική της Euroleague με στόχο την επιστροφή στις νίκες μετά από τρεις διαδοχικές ήττες στη διοργάνωση. Χωρίς Γουόρντ και ΜακΚίσικ θα παραταχθεί η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στο ΣΕΦ.