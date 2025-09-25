Ουτρέχτη – Λιόν: Μάχες σώμα με σώμα μεταξύ οπαδών πριν το ματς για το Europa League

Ουτρέχτη και Λιόν αγωνίζονται στην Ολλανδία για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League (25.09.2025, 22:00). λίγες ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα, η ολλανδική πόλη έγινε πεδίο μάχης από μερίδα οπαδών τους.

Στο κέντρο της Ουτρέχτης υπήρξαν άγριες συγκρούσεις μεταξύ οπαδών των δύο ομάδων, με δεκάδες εμπλεκομένους να μάχονται σώμα με σώμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν έλειψαν οι ρίψεις καπνογόνων, τραπεζιών και καρεκλών, με την κατάσταση να ξεφεύγει επικίνδυνα για αρκετά λεπτά.

25.09.2025, Utrecht (left) vs Lyon (right) in citycentre of Utrecht, click for more here: https://t.co/Fyq5NnbA7V



FOLLOW NEW IG: https://t.co/nxIt71sJMX



All in one place. Tap to download.

https://t.co/FXnrFRpzhv pic.twitter.com/9d2lrItyJe — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) September 25, 2025

Η αστυνομία επενέβη άμεσα για να περιορίσει την ένταση, ενώ προχώρησε και σε συλλήψεις, επιχειρώντας να αποκαταστήσει την τάξη πριν το παιχνίδι στο “Stadion Galgenwaard”.