Ουτρέχτη – Λιόν: Μάχες σώμα με σώμα μεταξύ οπαδών πριν το ματς για το Europa League

Τη δική τους “τραγική” πρεμιέρα στη League Phase του Europa League έκαναν οι οπαδοί των δυο ομάδων
Ουτρέχτη και Λιόν αγωνίζονται στην Ολλανδία για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League (25.09.2025, 22:00). λίγες ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα, η ολλανδική πόλη έγινε πεδίο μάχης από μερίδα οπαδών τους.

Στο κέντρο της Ουτρέχτης υπήρξαν άγριες συγκρούσεις μεταξύ οπαδών των δύο ομάδων, με δεκάδες εμπλεκομένους να μάχονται σώμα με σώμα.

Δεν έλειψαν οι ρίψεις καπνογόνων, τραπεζιών και καρεκλών, με την κατάσταση να ξεφεύγει επικίνδυνα για αρκετά λεπτά.

Η αστυνομία επενέβη άμεσα για να περιορίσει την ένταση, ενώ προχώρησε και σε συλλήψεις, επιχειρώντας να αποκαταστήσει την τάξη πριν το παιχνίδι στο “Stadion Galgenwaard”.

